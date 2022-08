Europei di Roma e di Monaco di Baviera, che orgoglio per le Fiamme Oro della Polizia di Stato

Un’estate straordinaria ricca di successi per gli atleti della Polizia di Stato impegnati nelle più importanti manifestazioni sportive continentali. Complessivamente gli atleti cremisi hanno portato al medagliere azzurro 56 medaglie, 24 d’oro, 18 d’argento e 14 di bronzo delle complessive 117 medaglie vinte dall’Italia. Gli eccezionali risultati raggiunti dagli atleti delle Fiamme Oro hanno entusiasmato tutti gli italiani e tutti i poliziotti che festeggiano per i propri colleghi atleti, ma soprattutto accrescono la passione di migliaia di giovanissimi atleti (circa 3000) inscritti ai gruppi sportivi Fiamme Oro, che alimentano uno straordinario vivaio.

Le Fiamme Oro infatti promuovono l’attività sportiva attraverso 32 Sezioni giovanili nate prevalentemente in aree geografiche problematiche e con la loro attività avvicinano allo sport i ragazzi, trasmettendo loro i valori della legalità, dell’impegno, del rispetto delle regole e dell’avversario. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini si è complimentato con i poliziotti atleti delle Fiamme Oro per gli eccezionali risultati che, ancora una volta, hanno riempito d’orgoglio gli italiani con le loro imprese. Il Prefetto Giannini ha ricordato quanto importante e appagante sia la strategia, da tempo intrapresa dalla Polizia di Stato, di investire sui giovani, attraverso un’attenta opera di prevenzione, seguendoli e supportandoli nella loro crescita sportiva e nel percorso professionale. Ai campionati europei di Monaco di Baviera Marcell Jacobs conquista il record dei Campionati europei sui 100 metri con il tempo di 9"95, Gianmarco Tamberi è campione europeo del salto in alto con 2.30 metri e Yemaneberhan Crippa, che dopo la conquista del bronzo nei 5000 metri con il tempo di 13'24"83, sale sul tetto d’Europa aggiudicandosi la medaglia d'oro nei 10000 con uno strepitoso ultimo giro in cui travolge tutti gli avversari.

Altra medaglia, nella 4x100 donne atletica, è quella di bronzo vinta dalla Fiamme Oro Dalia Kaddari. Nel canottaggio Martino Goretti conquista l’oro nel 4 Coppia Pesi Leggeri, Pietro Ruta l’argento nel Doppio Pesi Leggeri, Federica Cesarini, Kiri Tontodonati ed il team composto da Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo ed Enrico D’Aniello vincono il bronzo rispettivamente nel Doppio Pesi Leggeri Femminile, nel Doppio Femminile e nell’Otto. Nel ciclismo Rachele Barbieri vince 2 ori, rispettivamente nelle specialità Omnium e Madison Coppia e infine un bronzo nella gara su strada mentre il team composto dalla stessa Barbieri e dalle altre due Fiamme Oro Vittoria Guazzini e Martina Fidanza conquista l’argento nell’inseguimento a squadre. Inoltre Davide Plebani e Vittoria Guazzini vincono, rispettivamente, l’argento e il bronzo nell’inseguimento individuale. Elisa Balsamo conquista invece l’argento nella gara su strada femminile. Nelle gare di canoa velocità C2 1000 metri la coppia Fiamme Oro Nicolae Craciun e Daniele Santini si aggiudica l’argento, mentre Carlo Tacchini vince 2 bronzi nella gara C1 1000 metri e 5000 metri. Significativi anche i successi nella ginnastica artistica dove l’Italia è seconda in Europa grazie anche ai successi ottenuti dal team delle Fiamme Oro (Asia e Alice D’Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa) con la conquista di 2 ori, 3 argenti e un bronzo.

Ai campionati europei di nuoto a Roma, gli atleti delle Fiamme Oro hanno contribuito in modo determinante al trionfo azzurro, con 31 medaglie su 67 conquistate dal nostro Paese e con ben 16 ori su 24. La prima medaglia d’oro della spedizione cremisi la conquista Margherita Panziera autrice di una splendida prestazione nei 200 dorso, seguita poi da un altro oro nei 100 metri della stessa specialità. Thomas Ceccon regala all’Italia e alla Polizia di Stato quattro ori vincendo i 50 farfalla, i 100 dorso, la staffetta 4x100 stile libero con Alessandro Miressi e Manuel Frigo, la staffetta 4x100 mista con Matteo Rivolta ed Alessandro Miressi e conquista anche due argenti in quanto componente della staffetta mista 4x100 (uomini e donne) e nei 50 m dorso. Il capitano della nazionale Gregorio Paltrinieri vince gli 800 stile libero dominando la gara e ottiene l’argento nei 1500 stile libero, mentre nelle gare in acque libere le Fiamme Oro dominano la 5 km con l’oro di Paltrinieri, l’argento di Domenico Acerenza e il bronzo di Giulia Gabbrielleschi. Ma un’altra impresa fantastica viene realizzata sempre da Acerenza, che si laurea campione d’Europa con la conquista dell’oro nei 10 km in acque libere, mentre un prezioso argento nella 10 km viene vinto dall’altra atleta Fiamme Oro Ginevra Taddeucci.

Nella giornata di chiusura, Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci vincono l’oro nella staffetta mista 4x1.25 km Team Event, portando a 6 le medaglie conquistate dall’Italia nel fondo, tutte targate Fiamme Oro. La 17enne Benedetta Pilato si conferma regina nella sua specialità vincendo in casa anche il titolo europeo nei 100 metri rana e ottenendo un argento nella distanza dei 50 metri. Argento nei 50 rana anche per Simone Cerasuolo. Medaglia di bronzo invece per Alessandro Miressi nei 100 stile libero, Martina Caramignoli nei 1500 stile libero ed Ilaria Cusinato nei 200 farfalla. Nella disciplina del nuoto sincronizzato dominio incontrastato di Giorgio Minisini che ha conquistato il podio più alto per ben quattro volte: oro nel sincro individuale, nel solo libero maschile e due volte in coppia con l’altra poliziotta Lucrezia Ruggiero nel duo misto libero e nel duo tecnico. Quattro medaglie d’argento vengono vinte nel sincro, routine tecnica a squadre, che vede tra i componenti del team le atlete Fiamme Oro Domiziana Cavanna ed Enrica Piccoli, oltre che nella specialità highlights con Domiziana Cavanna, Enrica Piccoli e Francesca Zunino, nel libero combinato (Cavanna e Piccoli) e nel libero a squadre femminile (Cavanna, Zunino, Piccoli). Anche il tuffatore Andrea Sargent Larsen insieme alla sua squadra ha vinto la medaglia d’oro nel Team Event tuffi.