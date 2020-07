Faggiano e il mercato: "Viviamo una fase di stallo, c'è il passaggio di proprietà"

”Gervinho al Benevento? Non vendo nessuno, se me li chiedono va bene, altrimenti li tengo tutti qui con me”. Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato di mercato a Radio Punto Nuovo, affermando di fatto che si è in una fase di stallo, "a causa del passaggio di proprietà: dobbiamo stare attenti a cosa succede" - ha precisato il direttore sportivo del Parma, che non ha nascosto la sua ammirazione per i giocatori del Napoli: "LI prenderei tutti, non solo Ounas e Llorente. Sepe?È uno dei primi 5 portieri della Serie A, sono contento perché è sempre stato in panchina invece da noi gioca e anche molto bene. È un ottimo uomo spogliatoio”.

Chiosa dedicata a Dejan Kulusevski, la stella svedese del Parma, prossimo ormai al passaggio in bianconero: “C’è un inizio ed una fine, merita un grande palcoscenico. Anche fuori dal campo è un professionista, è giusto che faccia la sua carriera”.