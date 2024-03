Esodo crociato: al seguito del Parma 1.700 tifosi

Sarà un testacoda il math di oggi pomeriggioo, fischio d'inizio alle 14, tra la Feralpisalò ed il Parma che si disputerà allo stadio Garilli. La formazione crociata di mister Fabio Pecchia, capolista della serie B, potrà contare su altri 200 biglietti messi a disposizione della propria tifoseria dopo che i primi 1700 tagliandi sono stati polverizzati. "Poteva essere uno spettacolo ancora più bello - il rammarico del tecnico per l'esigua disponibilità a fronte di una domanda più che doppia - ma non dipende dai nostri tifosi". I biglietti nel settore ospiti sono andati sold out, per questo dopo un ulteriore sopralluogo delle autorità, sono stati resi disponibili altri 200 posti nel settore della tribuna laterale sud.

