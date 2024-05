Fidenza, ecco la nuova Area Padel

Nasce alle porte di Fidenza un nuovo polo sportivo nella zona di Vaio. La struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi e ospita una nuova area Padel: sei campi con spogliatoi per una nuova Club House. Un investimento dedicato a uno sport che sta riscuotendo sempre più successo., realizzato da sei soci che hanno affiancato la società borghigiana del Tennis Club Fidenza. Ma il progetto non si ferma all’attivazione dei sei campi l’area padel promuoverà tornei per vari livelli. Nella club House sarà possibile seguire gli eventi sportivi più importanti in uno spazio, quindi, votato alla socialità. All’inaugurazione erano presenti istituzioni e autorità locali: dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, al presidente della Provincia Andrea Massari, oltre ad alcuni ospiti di eccezione, come Vincenzo Pincolini, preparatore atletico del Parma e del Milan degli invincibili tra i soci fondatori del centro.