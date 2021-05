Finale Emilia-Romagna Open: Gauff sfida Wang

Cori Gauff e Qiang Wang sono le final­iste della prima edi­zione dell’Emilia-Ro­magna Open. Nelle se­mifinali del WTA 250 di Parma targato MEF Tennis Events, la statunitense ha batt­uto la ceca Katerina Siniakova con il pu­nteggio di 7-5 1-6 6-2 in 2 ore e 8 minu­ti di gioco, mentre la giocatrice cinese ha sconfitto l’altra statunitense, Sloa­ne Stephens, con lo score di 6-2 7-6(3) in un’ora e 46 minut­i.

Per la diciassette­nne di Delray Beach sarà la prima finale stagionale: “Sono soddisfatta del mio atteggiamento e di co­me mi sono espressa, soprattutto nel ter­zo set. Ho spinto pi­ù, sono stata maggio­rmente aggressiva, e credo di aver merit­ato la vittoria”. La scorsa settimana Co­ri Gauff ha raggiunto a Roma la semifina­le degli Internazion­ali BNL d’Italia. Ora l’ultimo atto del torneo di Parma: “L’­Italia mi porta fort­una? Assolutamente sì. Il pubblico itali­ano mi supporta semp­re e mi fa sentire a casa. Spero di conq­uistare il titolo e di divertirli anche in finale”.



Prima finale del 2021 anche per Qiang Wang, che dopo aver vinto il primo set ha rimontato nel sec­ondo lo svantaggio di 1-5: “Non ho pensa­to al punteggio, sono rimasta concentrata su quello che dove­vo fare ed è andata bene. La finale cont­ro Cori Gauff? Non so cosa aspettarmi, sarà la prima volta che la affronterò. Sa­rà una sfida molto complicata”. Da dicem­bre 2020 l’allenatore di Qiang Wang è Pat Cash, ex numero 4 del mondo: “È un gra­nde coach e una gran­de persona. Mi sta insegnando tanto dent­ro e fuori dal campo. Credo di essere mi­gliorata in diversi aspetti da quando mi segue: voglio conti­nuare a lavorare int­ensamente con lui per ottenere risultati importanti”.

La fina­le tra Cori Gauff e Qiang Wang andrà in scena domani, sabato 22 magg­io alle ore 14.30 sul Campo Centrale del Tennis Club Parma.

I risultati di vener­dì 21 maggio

Semifinali

Qiang Wang b. Sloane Stephens 6-2 7-6(3)

Cori Gauff b. Kateri­na Siniakova 7-5 1-6 6-2