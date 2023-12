Pecchia: "A La Spezia gioia immensa, ma la Fiorentina è da Champions"

Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, durante la presentazione del match contro la Fiorentina, rilasciate nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio.

PRONTI AD ANDARE OLTRE I NOSTRI LIMITI

“Spezia? L’immagine più bella e anche a rivederla, non solo ce l’ho dentro, è stata la corsa di tutti i miei ragazzi e anche in parte mia, per andare sotto i nostri 731 tifosi fedelissimi, che sono stati lì a sostenerci per tutta la partita e condividere una gioia immensa, dopo un match che ci ha visto con una parte di sofferenza, però ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati premiati con una botta di fortuna. A Firenze serve quella leggerezza mentale per giocare a calcio, per volersi divertire e fare sacrifici. E lavorare, mettendo umiltà. La partita di mercoledì è una bellissima partita, una bellissima vetrina, affrontiamo una squadra da Champions. Ed è una squadra che ci spingerà, dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, ad andare oltre i nostri limiti. E noi vogliamo farci trovare pronti. Per questo, serenità, leggerezza e prontezza”.

LA FIORENTINA DI OGGI VALE COME LA FIORENTINA DELLE SETTE SORELLE

“Nella classifica del campionato di oggi basta vederla. Qualche anno fa si parlava di Sette Sorelle, la Fiorentina era fra queste. In questi ultimi anni, con l’arrivo di Italiano, è ancora in quella stessa posizione storica delle Sette Sorelle, dove si gioca un posto in Europa e non solo per la Conference. E’ a un passo dalla Champions. E’ una squadra bella, che gioca un bel calcio e in questi anni si è abituata a giocare le tre partite in settimana. E lo fa con qualità, con grande attenzione, a Italiano vanno fatti i complimenti perché è bello vedere una squadra che gioca così in Europa e in campionato. Detto questo, l’obiettivo del Parma e del Club di poter ritornare a quello che succedeva qualche anno fa, per giocare questo tipo di partite non solo in maniera sporadica ma anche con continuità in campionato. La Fiorentina ha il peso di vincere la Coppa? Non so se sarà un vantaggio per noi questo, è chiaro che la Fiorentina ha dimostrato l’anno scorso di giocare per tutte le competizioni, arrivando nella parte finale delle due coppe e in alto in campionato. Quindi ci proverà anche quest’anno, è evidente legittimo da parte loro vincere per arrivare in fondo”.

NEVE? GRAZIE AI GIARDINIERI E ALLA SQUADRA INVISIBILE

“Neve e campi pesanti in questi giorni? Per noi non è successo nulla, grazie al lavoro della squadra invisibile. Mi piace sempre sottolineare l’importanza di tutta la gente che lavora intorno alla squadra, ci permette di fare solo ed esclusivamente il nostro lavoro. Ci mette nelle migliori condizioni, un applauso ai magazzinieri e a tutti i giardinieri soprattutto in questi giorni che hanno avuto più impegno rispetto al solito”.

FIORENTINA-PARMA MATCH NON CHIC?

“Fiorentina-Parma non è una partita chic? Vorrà dire che non andremo con l’abito elegante, speriamo di uscire con il passamontagna”.

LE CONDIZIONI DEL GRUPPO

“La squadra è al completo, Benedyczak è recuperato. A parte la squalifica di Zagaritis, c’è tutto il gruppo a disposizione. C’è anche il piacere di mettere nella lista dei convocati Lautaro Valenti, per cui tutti i ragazzi sono a disposizione”.

AUGURIO E TIFO PER LA NAZIONALE FEMMINILE OGGI A PARMA

“Voglio fare un in bocca al lupo alle Azzurre, ci saremo anche noi a sostenerle contro la Svizzera questa sera e questo vuole essere un invito per tutti i tifosi ad esserci. Siamo sempre pronti per sostenere la nostra maglia Azzurra”.