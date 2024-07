Football americano, Panthers campioni

Il XLIII Italian Bowl ha registrato la vittoria dei Panthers Parma sui Guelfi Firenze, dopo una partita carica di interventi degli arbitri, a conferma di quanta tensione regnasse in campo e di quanto questa finale fosse sentita dalle squadre. Questa edizione dell’Italian Bowl ha altresì confermato il grande impegno di dirigenti e volontari della Fidaf e delle due squadre finaliste, oltre all’ospitalità dell’amministrazione comunale di Ravenna e regionale dell’Emilia-Romagna e all’attenzione del Coni regionale e provinciale". Così il presidente della Fidaf, Leoluca Orlando, che ha voluto commentare la 43ma edizione dell’Italian Bowl, disputato allo Stadio Benelli di Ravenna.

"E’ stato, infine, testimoniato il momento straordinario che sta vivendo l’American Football in Italia, con l’importante rilievo della nostra presenza nel panorama internazionale in vista della partecipazione del Flag Football alle Olimpiadi 2028 a Los Angeles", ha aggiunto. "In ricordo dell’Italian Bowl 2023, disputato in Ohio, e in previsione della 44^ edizione della finale IFL, che nel 2025 tornerà a Toledo, è stato un grande piacere accogliere il Sindaco di Toledo, Wade Kapszukiewicz già presente all’italian Bowl 2023, vinto anche allora dai Panthers contro i Guelfi, e ancora un grande piacere accogliere Nick Eyde, già’ quarterback in Italia e adesso da imprenditore di successo , animatore e sostenitore di questa straordinaria avventura di assegnazione all’estero di un titolo nazionale italiano. Un ringraziamento anche a Paul Zito, Vice Presidente International Operations di RGP Northwestern Ohio, l’organizzazione che è anche Main Sponsor del nostro Campionato Maggiore e che con noi ha organizzato i due Business Forum di Varese e Bologna", ha spiegato Orlando. Chiuso il sipario sull’Italian Bowl, la Fidaf è pronta a riaprirlo subito venerdì e sabato prossimi, quando sempre allo Stadio Benelli di Ravenna si disputeranno Nine e Silver Bowl, le finali dei Campionati di football a 9 giocatori e di Seconda Divisione.