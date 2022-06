Francesca Schiavone torna a Parma: "Qui mi allenavo da piccola, che bello tornare"

Per una settimana i riflettori del mondo del tennis saranno accesi su Parma. Sui campi del Tennis Club President di Montechiarugolo infatti si disputerà, dal 12 al 19 giugno 2022, l’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Il torneo si svolgerà presso il Tennis Club President, fondato nel 1974, che rappresenta oggi uno dei circoli più prestigiosi del territorio emiliano, già teatro di eventi internazionali di Tennis. Infine è intervenuta anche Francesca Schiavone, ex numero 4 al mondo e trionfatrice al Roland Garros nel 2010. “Sono davvero onorata di essere Special Guest di questo prestigioso evento, in una Regione che crede nel tennis ospitando anche la Davis Cup, che tante soddisfazioni mi ha dato assieme alla Fed Cup. I temi de “La mia rinascita”, il libro edito da Mondadori, saranno il fil rouge della mia presenza venerdì 17, a partire dal talk con il dottor Manghi all’incontro con i giovani, che per me rappresentano sempre una grande fonte di ispirazione".