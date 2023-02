Frosinone-Parma 3-4 LE PAGELLE | Monumentale Vazquez, Bernabé a intermittenza

Ecco le pagelle di Frosinone-Parma 3-4

Buffon 6,5 - Vola sul tiro di Caso nel primo tempo, spegnendo l'entusiasmo del Frosinone che stava premendo sul 3-1. Poi capitola sotto i colpi dei ciociari senza responsabilità e governa l'aria sui palloni alti.

Delprato 6 - Ritorna nella partita più complicata e rimanda le scorribande in appoggio ora a Man, ora a Zanimacchia. Deve guardarsi le spalle e, soprattutto quando il Parma resta in dieci prima e in nove dopo, si pianta li dietro. Forse avrebbe potuto accorciare prima su Moro, in occasione del pari momentaneo. Prezioso.

Osorio 6,5 - Si fa attirare da Mulattieri e si perde Moro sull'azione del 3-3. Uno dei pochissimi errori del venezuelano che si riscopre combattivo e attento nella partita più complicata.

Valenti 6 - Non sempre pulito, soffre come tutti in inferiorità numerica e aiuta come può rimediando anche a un suo errore iniziale. Combatte ed esce vittorioso.

Ansaldi 6,5 - Assist e gol per uno dei tanti jolly di Pecchia che torna a fare il suo ruolo naturale di terzino. Si sgancia, accompagna e resta attento su Insigne.

79' Zagaritis 6 - Entra per serrare i ranghi. Lo fa bene largo a sinistra.

Bernabé 6,5 - Il pallone che recapita in profondità a Man sullo scatto è da grande giocatore. Perde malamente una palla in mezzo dalla quale scaturisce il 2-3. Quando il Parma resta in dieci ci mette quello che ha ma perde comprensibilmente in lucidità.

74' Inglese 6 - Fa correre l'ultimo brivido sulla schiena di Pecchia. A gara finita con il corpo sposta Baez. Per l'arbitro non è rigore. Entrato per tenere la palla lontanissima dall'area di Buffon, si ritrova a fare il difensore. E lo fa con applicazione.

Estevez 5,5 - Fino all'espulsione per l'entrataccia su Caso era stato quasi impeccabile. La in mezzo ha fatto legna e sporcato un bel po' di palloni. Poi gli si è spenta la luce.

Juric 6 - Partita gagliarda del croato, che torna titolare dopo Cosenza. Corre, picchia quando c'è da picchiare, accorcia e combatte.

Zanimacchia 6,5 - Il primo gol in maglia Parma è un inno al gioco di Pecchia. Riconquista e palla in verticale. Con tre tocchi, il Parma arriva in porta e lui, freddissimo, batte Turati. Forse un po' pigro nell'azione che porta all'1-2 di Caso: esita invece di attaccare il pallone per paura che commettesse fallo in area. Ma dà tutto per la causa.

79' Hainaut 6 - Un quarto d'ora, come Zagaritis, in cui resta concentrato a difendere il più prezioso dei risultati.

Vazquez 8 - Un giocatore totale in una partita impreziosita da una doppietta d'autore (la seconda in stagione). Dal suo immenso bagaglio tecnico estrae il colpo di testa e il destro. È l'alfa e l'omega del Parma, apre e chiude la partita. In mezzo tante cose straordinarie: tiene palla, crea superiorità, fa ammonire Cotali e Boloca e si carica (assieme a Buffon) la squadra sulle spalle. Maestro.

Man 6 - Comincia bene: si vede che ha voglia ed è dentro la partita. Il taglio alle spalle della difesa nell'azione del terzo gol è straordinario. Toccato duro, stringe i denti finché Pecchia lo richiama in panchina.

59' Camara 6 - Prima del rosso, esagerato, aveva mostrato leggerezza sì, ma anche una buonissima corsa. Esterno sinistro nel 4-4-1, era riuscito anche a trovare il fondo. Peccato per il cartellino.

Pecchia 7 - Partita preparata alla perfezione: squadra corta, aggressiva, ha lavorato benissimo sugli esterni con Man e Zanimacchia che, sarà un caso, sono tra i pochi di ruolo che ha. Si prende la superiorità numerica in mezzo al campo, con Vazquez che in fase di non possesso viene a giocare indietro per la riconquista e la verticalizzazione immediata. Vive il finale in maniera concitata, quando i suoi vanno in doppia inferiorità numerica la gioca con i suoi. E la vince con la forza del collettivo trascinato da un grande Mudo. E con i gol di Ansaldi e Zanimacchia ha già mandato in rete 15 giocatori diversi: nessuno come il Parma.