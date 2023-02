Frosinone-Parma LE ULTIME | Torna Delprato, dubbio centravanti

Il Parma si aggrappa all'orgoglio e si tiene stretto alla necessità di dover cambiare per forza direzione, al fine di evitare uno sprofondo rumoroso in una stagione, un'altra, che potrebbe finire prima. A Frosinone la squadra di Pecchia è chiamata a una grande prova. Serve una vittoria contro la prima della classe, uno slancio che potrebbe spingere i crociati a scalare la classifica ancora corta e candidarsi in maniera importante per un posto al tavolo delle grandi. Il tecnico ritrova Delprato in difesa: toccherà a lui e Ansaldi sorvegliare gli esterni, zone di campo pericolose quando ci agisce gente come Caso e la vecchia conoscenza del Parma, Insigne. Valenti dovrebbe tornare centrale con Osorio. Grosso guida una macchina quasi perfetta, una squadra che in casa ha subito solamente tre gol e che non vede l'ora di fare più punti possibili per avvicinare la Serie A, alla quale puntava anche il Parma. Adesso a Buffon e compagni non resta che provare ad arrivarci via playoff, obiettivo decisamente più raggiungibile visto l'andamento altalenante di una squadra che poche volte ha mostrato di essere tale. Con Benedyczak e Mihaila ko, Pecchia prova a rilanciare le ambizioni di Dennis Man e di Roberto Inglese che se la vede con Charpentier per una maglia da titolare. Il francese torna allo Stirpe da ex: è stato qui che ha fatto vedere a tutti le cose che è capace di fare se la condizione fisica lo supporta. Ed è questo l'interrogativo che da sempre lo accompagna. Magari nella sua ex casa riuscirà a sentirsi a suo agio, per sfoggiare una grande prestazione e convincere gli scettici. Ma deve fare in fretta: all'appello mancano 13 partite, con quella di stasera. La prima tappa di una corsa a ostacoli che chiama il Parma a non inciampare più.

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Frabotta; Rohdén, Boloca, Mazzitelli; Insigne Moro, Caso. All: Grosso

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Bernabé, Juric; Man, Vazquez, Zanimacchia; Inglese. All: Pecchia