Fumogeni e monetine, 10mila euro di multa al Parma per il derby

Stangata per il Parma dopo il derby soprattutto. Il lancio dei fumogeni in campo dai tifosi delle due squadre, gesto per il quale l'arbitro ha dovuto interrompere la gara, è costato al club una sanzione di 10mila euro. "Per avere, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, alcune monete una delle quali lo colpiva senza conseguenze lesive e un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti". Le decisioni del Giudice Sportivo sono state rese note in un comunicato stampa. Alla Reggiana una sanzione di 8mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara più volte per circa sei minuti".