Fuori Cobbaut: trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Elias Cobbaut si ferma per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Il belga ha lasciato il ritiro di Pejo ed è tornato a Parma per cominciare la fase di riabilitazione. La società fa sapere che i tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico del calciatore. Il lavoro per Fabio Pecchia parte in salita. La società non dovrebbe tornare sul mercato per rimpiazzare il centrale appena riscattato dall'Anderlecht, ma se capitasse un'occasione il direttore sportivo Mauro Pederzoli la prenderebbe chiaramente in considerazione. Oltre a Cobbaut, Pecchia ha rischiato di perdere anche Adrian Barnabé: lo spagnolo ha riportato un problema alla caviglia, una torsione innaturale ha tenuto in ansia per qualche ora il tecnico del Parma. Non dovrebbe trattarsi di una cosa grave. Pecchia punta molto sullo spagnolo e già in questi primi giorni di ritiro lo ha fatto notare parecchio, caricando il calciatore, supportandolo e spronandolo a dare sempre il massimo. All'inizio della sua avventura era stato indicato come uno dei giocatori chiave per il suo progetto, assieme a Buffon, Vazquez, Tutino e il polacco Benedyczak.