Galà Cus Parma: dalla pista di atletica al padel, si rinnova il servizio alla città

Dalla pista di atletica che si è rifatta il look ai campi da padel nuovi fiammanti. E ancora: dai mondiali spettacolo di Ayo Folorunso e Sara Fantini, ai 25 anni tondi tondi della Parma Mezza Maratona. Tante le emozioni che hanno segnato quest’anno, celebrato come di consueto durante il Gala annuale del Centro Universitario Sportivo. Il Cus ha festeggiato, insieme a istituzioni e amici, un 2023 denso di soddisfazioni. A cominciare dai risultati raggiunti dalle sue stelle universitarie (ma non solo) che brillano sul palco. Di fronte alla platea gremita, insieme alle massime autorità cittadine e le realtà sportive del nostro territorio, è stata celebrata la stagione sportiva che vede il Cus sempre in vetta. Il tradizionale appuntamento, andato in scena al Centro Congressuale, è stato anche l’occasione per tirare le fila sulle attività delle sezioni, il cuore pulsante della compagine rossonera. E tra quest’ultime brillano sicuramente l’Atletica, il Triathlon che entra a scuola (compresi i progetti – tra i pochi in Italia a livello giovanile – rivolti al settore Paratriathlon), il Calcio con le sue squadre femminili. Un capitolo a parte meritano poi i Campionati Nazionali Universitari primaverili che hanno visto la compagine rossonera protagonista a Camerino e capace di portare nell’albo d’oro del CUS Parma 5 medaglie del metallo più prezioso, 7 d’argento e 5 di bronzo. <Siamo consapevoli delle nuove sfide che ci attendono, a cominciare dallo sforzo per mantenere servizi di eccellenza e alla portata di tutti, nonostante le difficili congiunture economiche e sociali – chiosa il presidente Michele Ventura -. Si mantengono dei numeri forti e soprattutto la fiducia rinnovata dei giovani e delle famiglie che ci scelgono quotidianamente. Continua inoltre l’ampliamento degli spazi e il rinnovo dei locali del Cus per garantire un’offerta a sempre più famiglie della città. Il restyling della pista di atletica, i campi da padel nuovi fiammanti e il punto ristoro, inaugurati quest’anno insieme all’Università, vanno ad aggiungersi al taglio del nastro dei nuovi impianti sportivi indoor che hanno rimpiazzato le due tensostrutture, al completo rifacimento del volto della sala pesi e al nuovo campo da calcio sintetico. Siamo riusciti inoltre ad ampliare la rete dei progetti approdando anche in Provincia: esempio significativo è infatti Appennino sport dedicato ai bimbi e alle famiglie della montagna. Inutile ribadire poi l’orgoglio per i tanti traguardi raggiunti dai nostri atleti: un pensiero speciale va ad esempio alla nostra Sara Fantini ma anche alle altre performance raggiunte dalla sezione Atletica, Judo, Triathlon e Paratriathlon del Cus Parma>.

Gli eventi – Dopo due anni, e grazie all’impegno di tutti, sono finalmente tornati a pieno regime gli eventi. A cominciare dalla Parma Mezza Maratona, la manifestazione clou nel calendario cussino, che ha visto oltre 3500 runner colorare le vie del centro. Il ricavato della camminata “Corri per la vita” di questa edizione è stato devoluto all’associazione Case Sottane. Una realtà che il Centro universitario sportivo e il main sponsor, l’agenzia Coscelli, Fornaciari e Corniali di Reale Mutua hanno scelto e in cui credono fortemente. Tanto che proprio l’agenzia CFC di Reale Mutua ha scelto di arrotondare la cifra raggiunta dalla vendita dei pettorali della 5km. Una Cetilar run in gran spolvero poi si è confermata un successo anche grazie alla location di partenza e arrivo: il Parco Ducale che vince e convince anche quest’anno. Ma anche il grande triathlon è tornato in campo con il Duathlon Kids Conad. A gran richiesta poi sono state organizzate le trasferte in montagna, orgoglio della Sezione Sport Invernali. E, già dalla scorsa estate, per la gioia di numerosissime famiglie sono andati in scena Giocampus Estate e Campus Trek.

I numeri – Tanta soddisfazione si traduce concretamente coi numeri: undici sezioni, oltre 7500 tesserati e un costante interesse per i tanti progetti messi in campo. A cominciare dal ‘gioiello’ Giocampus, che accompagna bimbi e preadolescenti, in ogni giorno dell’anno, attraverso l’educazione al movimento, ai corretti stili di vita alimentari, all’inclusione e alla sostenibilità alimentare. Per dare un’idea: Giocampus Scuola coinvolge oltre 13,500 alunni, per 54 istituti tra città e provincia, Giocampus Neve quest’anno ha tagliato il traguardo delle 1300 presenze e Giocampus Estate oltre 5500 presenze.

Il socio onorario –Michele Sofisti, il manager geologo con la passione per il tennis, ha fatto il suo ingresso nell’albo d’oro del Cus Parma. Michele Sofisti nasce a Bormio e cresce tra Parma e Cosenza, fino a stabilirsi definitivamente nella nostra città nel 1972. Si laurea in Geologia e milita per circa due anni nelle schiere del Cus Parma, seguendo la sua passione per i campi in terra rossa e piazzandosi nell’albo d’oro dei tennisti parmigiani. Come geologo ha lavorato per circa sette anni in vari cantieri in Italia e Germania per poi cambiare radicalmente rotta ed entrare in Ferrari a Maranello. Diviene AD della filiale tedesca ed esce dal mondo dei motori solo dopo sette anni. Si trasferisce in Svizzera, e abbraccia la galassia degli orologi: in circa vent’anni scala la vetta e ricopre posizioni di prestigio: diviene Presidente/Addi Omega, Swatch, Gucci watches e gioielli, Girard Perregaux. Per quattro anni serve anche come advisor alla National Geographic Society di Washington. Crea la sua Sofos Management nel 2005,con cui fa collaborazioni di strategia internazionale in vari settori. Oggi , oltre che Sofos, e’ partner e AD di Nzatu una Societa’ di agricoltura rigenerativa in Africa e partner in Spin.vc societa’ nell’economia circolare di base a Londra. Collabora come advisors per alcune ONG sulla conservazione del Wildlife. Non ha mai abbandonato la passione per lo sport: tanto che per quattro anni come Presidente Swatch che era il timekeeper ufficiale, ha potuto essere presente e lavorare in quattro Olimpiadi.

Ecco l’elenco degli atleti che hanno ricevuto il “Premio Atleta dell’anno Cus Parma”: Sara Fantini (6a ai Mondiali di Budapest, oro lancio del martello e oro classifica squadre in Coppa Europa, due altre medaglie del metallo più prezioso rispettivamente ai Campionati italiani assoluti e ai Campionati italiani assoluti invernali, primatista italiana della specialità), Ayomide Folorunso (medaglia d’oro nella classifica a squadre in Coppa Europa e Campionessa Italiana assoluta nei 400 ostacoli outdoor e nei 400 metri indoor, finalista ai Campionati del Mondo di Budapest nei 400hs, primatista italiana in questa specialità), Riccardo Orsoni (medaglia d’oro agli Italiani nei 35 chilometri di marcia, 16° ai Mondiali di Budapest dove era il piu’ giovane in gara), Edoardo Scotti (Oro nella classifica a squadre in Coppa Europa), Tobia Bocchi (Oro nel salto triplo e nella classifica a squadre in Coppa Europa), Myrta Pace (Campionessa italiana di Paraduathlon, categoria Ptm, e Campione italiano di Paratriathlon) Pietro Carrara (Campione europeo di duathlon classico categoria 50-54), Cecilia Massari (oro ai Cnu nella disciplina Karate, specialità kumite) Cristian Serra (oro ai Cnu nella disciplina Karate, specialità Kata), Francesco Manco (oro ai Cnu nella disciplina taekwondo), Jacopo Mussi (oro ai Cnu nel salto con l’asta), Sara Nestola (oro ai Cnu nei 5000 metri – atletica), Aurora Vicini (Campionessa Italiana Juniores indoor e outdoor nel salto in alto nonchè azzurra agli Europei di Gerusalemme), Margaret Nicole Mannering (oro nel lancio del martello ai Campionati italiani allieve), Lorenzo Nunziata (Campione italiano di Paratriathlon e Paraduathlon, categoria Ptm), Veronica Grenti (Campionessa italiana Duathlon sprint categoria S2), Federica Corbani (Campionessa italiana di Duathlon Cross, categoria S4) Lorenzo Allodi (Campione italiano di duathlon cross – categoria S1).

“Premio Pilastro del Cus Parma”: Non solo atleti, ma un riconoscimento speciale va anche a dirigenti, allenatori e angeli custodi del Cus. Figure che stanno dietro le quinte, discrete ma sempre presenti. Il premio è stato assegnato a Filippo Gorreri, dirigente della Sezione Basket, con le seguenti motivazioni: “Prima come eclettico giocatore e poi come valido dirigente mette al servizio della sezione le sue capacità manageriali e la sua instancabile vitalità dando un importante ed incessante contributo alla crescita del movimento. Come il papà, valido e stimato dirigente scomparso recentemente, vede lo sport come scuola di vita ed una grande famiglia, pronto ad aiutare tutti in modo attento e discreto”.