Amichevole di lusso per il Parma: ci sono i turchi del Galatasaray

Parma Calcio annuncia che l’amichevole contro il Galatasaray SK è in programma sabato 27 luglio alle ore 19:30 a Linz, in Alta Austria. Questo match fa parte ufficialmente della “Summer Series Upper Austria”, organizzata da LASK nel loro stadio: la Raiffeisen Arena di Linz (Alta Austria).

• I biglietti sono in vendita allo shop online di LASK: https://lask.fans/summerseriesupperaustria

Un altro match internazionale per la squadra di Fabio Pecchia, per preparare al meglio il prossimo debutto in Serie A e non tralasciare alcun minimo dettaglio. Stavolta, dopo Lugano e Anversa, sarà il turno del Galatasaray, campione di Turchia in carica (ha vinto gli ultimi due campionati consecutivi), allenato da Okan Buruk: nel suo squad list ci sono stelle prima grandezza, campioni talentuosi, che renderanno l’impegno molto competitivo. Un match da non perdere, che evoca piacevoli ricordi ai tifosi gialloblu con il doppio precedente nella fase a gironi della Champions League 1997/1998. Finì 1-1 in Turchia, mentre al Tardini il Parma si impose 2-0.

Inoltre, questo match si giocherà in uno stadio meraviglioso e moderno: la Raiffeisen Arena di Linz. Il nuovo impianto è stato inaugurato nel febbraio 2023, sostituendo quello precedente denominato Linzer Stadion (costruito nel 1952). Oggi è la casa del LASK Linz, ha 19.080 posti a sedere (come l’anno di fondazione del Club, 1908) ed è uno stadio classificato come categoria 4 UEFA, potendo così ospitare le partite internazionali.

PRE-SEASON 2024/25 | IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI