Gennaio non ha corretto i problemi del Parma, aggrappato alle ultime 7 partite

Il Parma è cambiato. E’ cresciuto. Le ultime uscite hanno dato conforto a tutti a Collecchio, strappando anche qualche sorriso in vista del futuro. I sette risultati utili consecutivi hanno restituito una ventata d’ottimismo, sebbene il Parma sia ancora lontano dall’obiettivo designato. Certo, in mezzo a questa sfilza di partite, i crociati hanno raccolto certamente meno rispetto a quanto si aspettavano per raddrizzare una nave in balia degli eventi che nessuno, se non Beppe Iachini, ha cercato di rimettere sulla rotta giusta. Il momento chiave del campionato del Parma non ha certo coinciso con il migliore per la squadra. Che nelle 13 partite prima della sosta per le Nazionali, compreso il recupero della sfida contro il Crotone, ha raccolto 16 punti, segnando 16 gol che non sono bastati a risalire la corrente. La classifica è rimasta deleteria anche se qualche mattone per il futuro è stato messo lì, pronto per ospitare - Krause permettendo - le basi per il prossimo anno.

Iachini, seppure tra mille problematiche, ha confermato di essere una guida esperta. Certo, anche da lui ci si aspettava di più, ma l’incidenza che ha avuto dal punto di vista dell’organizzazione e del cambio di marcia è stata comunque positiva. E mentre da un lato l’allenatore spinge per tenere tutti sulla corda ricordando alla squadra che non è finita, dall’altro la società sa che una coda di stagione senza playoff si rivelerebbe un fallimento. Per questo si sta cercando di capire come correggere il tiro per evitare che certe situazioni ricapitino limitando le potenzialità di una squadra che l’anno prossimo vorrebbe recitare un ruolo da protagonista più a fatti che a parole. Legittimo da un lato credere ancora al traguardo minimo del mini torneo, almeno fino a sentenze matematiche, sacrosanto cominciare a discutere della prossima annata che sarà, con ogni probabilità, quella che vedrà partire i lavori di riammodernamento del Tardini per un Parma che vorrà recitare il ruolo di primo attore in campionato. Il rinnovo di Gigi Buffon va letto in questo senso. La garanzia di continuità del progetto è rappresentata dalla voglia del capitano.

Molti di questi interpreti probabilmente saluteranno, soprattutto i calciatori che sono arrivati a gennaio legati a doppio filo al Parma attraverso il raggiungimento della promozione. Oggi un po’ lontana. A sette partite dalla fine, non è forse tempo di bilanci ma di una verità oggettiva va tenuto conto. Il mercato di gennaio, quello che sarebbe dovuto servire a rimettere in piedi una squadra costruita per Maresca (esonerato a novembre) e per un progetto mai sbocciato si è rivelato essere di pochissimo aiuto. Cestinato il credo che avrebbe voluto un Parma capace di dominare l’avversario, attraverso il gioco d’attacco indipendentemente dalla squadra che si aveva di fronte, il club ha intrapreso un’altra via, riconoscendo di fatto l’errore. Ma senza correggerlo.

L’apporto dei vari Costa (spalmato in 3 presenze e 200 minuti), Oosterwolde (1 presenza e 31 minuti), Cassata (1 presenza, 6’ minuti), Pandev (5 presenze per 144 minuti e un gol), Simy (in doppia cifre in quanto a presenze, 11, con un gol e due assist per 653 minuti) e Rispoli arrivato in dicembre (13 presenze e 844 minuti), ha dato poco e niente, confermando che i problemi andavano più in profondità e non potevano certo essere risolti con il mercato di gennaio. Tanti, troppi gli infortuni che hanno limitato il potenziale di una squadra che sta diventando ora tale, con colpevole ritardo, denotando i limiti di chi l’ha costruita: se sono cambiati due allenatori e nessuno è riuscito a dare una scossa forse è il caso di dare un colpo di spugna a qualche strategia.