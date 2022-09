Genoa-Parma 1-2 | Ribaltone a Marassi: Mihaila firma il sorpasso

Contro il Genoa, Pecchia vuole vedere i progressi dei suoi e prendersi possibilmente i tre punti. L'obiettivo è quello di creare un gruppo forte, a mercato chiuso il tecnico vuole migliorare giorno dopo giorno il gruppo. Partendo proprio da domani. Nessun dubbio sulla titolarità del portiere: "C'è poco da discutere: è Gigi il titolare", ma domani potrebbe giocare ancora Chichizola tra i pali. Il dubbio in difesa riguarda il ruolo del centrale di sinistra. Uno tra Valenti e Circati, con il secondo favorito sul primo. Per il resto Delprato a destra e Oosterwolde a sinistra.

In mezzo al campo Juric favorito su Estevez con Bernabé a sostegno di Man e Vazquez più uno tra Mihaila e Benedyczak. Inglese di punta, in attesa del miglior Charpentier che ha ancora bisogno di tempo. Come Tutino: "Sta bene, è rientrato. Charpentier ha bisogno di un po' più di tempo per aggregarlo e metterlo nelle migliori condizioni".

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Circati, Romagnoli, Ansaldi; Juric, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. All: Pecchia

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusic, Pajac; Gudmundsson, Frendrup, Badelj, Portanova; Coda, Ekuban. All: Blessin