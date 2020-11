Genoa-Parma LE ULTIME | Brugman-Hernani: è ballottaggio, Cornelius in vantaggio su Inglese

Dal nostro inviato

GENOVA - Proprio sul più bello, Fabio Liverani riscopre quanto sia effimera la sensazione di avere tutti a disposizione. Il suo organico continua a essere falcidiato da assenze, in settimana il tecnico ha sorriso solamente per il passaggio del turno di Coppa Italia, che vale l’incontro ravvicinato con il suo passato. Per la sfida con la Lazio però bisogna attendere ancora, c’è il doppio incrocio Genoa-Benevento, e visti i tempi che corrono, bisogna guardare al presente. In cui tira ovunque aria di precarietà (vedi Faggiano). Senza Pezzella (out contro la Roma all’Olimpico), con Gagliolo non al meglio e Sohm e Cyprien che hanno alzato bandiera bianca uno dietro l’altro, a Liverani toccherà inventarsi ancora qualcosa.

Se passare alla difesa a tre (con Osorio, Bruno Alves e Iacoponi) sarebbe vietato, secondo il diktat di Kyle Krause (pronto a sbarcare in Italia per gustarsi le super sfide contro Milan e Juventus), c’è da trovare un uomo a sinistra. La fiducia riposta in Busi – bravo nella gara di Coppa Italia contro il Cosenza – dovrebbe liberare Grassi dal ruolo di terzino destro. Difficile adattarlo a sinistra, dove c’è pur sempre Giacomo Ricci, pronto a tornare utile in queste ultime gare del 2020. Rientrato in lista (si può modificare due volte in un anno. Questo sarebbe il primo slot utilizzato dal Parma, in attesa di modificarla poi a gennaio, dopo il mercato), l’esterno potrebbe essere impiegato dal 1’, dopo il rodaggio in Coppa Italia. Un rischio? Al momento di terzini sinistri di ruolo non ce ne sono. A meno che non si rischi Gagliolo (non al meglio) o si adatti un calciatore nuovo in quella posizione.

Situazioni da valutare, per la partita contro il Genoa servirà gente pronta. Non è da escludere che anche Iacoponi, più abituato a lottare con il coltello tra i denti, possa ricoprire quel ruolo (che per altro ha già ricoperto in passato). In mezzo al campo ritorna Hernani, che lotta con Brugman e Scozzarella per un posto da play, mentre davanti spazio a Karamoh e Gervinho, stretti intorno a Cornelius. Probabile che Brunetta, uomo del momento in casa Parma, venga lasciato in panchina. Potrebbe toccare al pianista entrare a gara in corso e cambiare la musica.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Masiello; Giglione, Rovella, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca. All: Maran.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All: Liverani.