Ghiretti: "Emozione incredibile scendere in campo con Buffon"

Giulia Ghiretti sempre più simbolo di Parma nel mondo. La campionessa di nuoto paralimpico ha ricevuto le attenzioni anche della squadra di calcio della sua città dopo i trionfi ai Mondiali di questa estate. Prima della partita tra Parma e Ternana, è stato il presidente del club gialloblù in persona a premiare Giulia con una maglia della squadra: sulle spalle il numero 4, pari alle medaglie vinte dalla Ghiretti questa estate in Portogallo (un oro, due argenti e un bronzo). Il patron del Parma Kyle Krause ha fatto i complimenti a Giulia e l’ha invitata a bordocampo prima del fischio iniziale. Con lui, anche Gianluigi Buffon ha voluto salutare e omaggiare la nuotatrice. Un incontro tra due leggende dello sport italiano e in particolare dello sport di Parma. “E’ stata un’emozione incredibile poter scendere in campo con i campioni del Parma e in particolare con Gigi Buffon, una vera e propria istituzione da queste parti. Il Parma Calcio è stato per tanti anni un vanto di questa città e spero possa presto tornare ai livelli che merita – le parole di Giulia - Ringrazio il presidente Krause per l’omaggio che mi ha fatto e per l’impegno che sta mettendo nel rilanciare il calcio a Parma”.