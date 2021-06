Giacomo Marconi, attaccante del Parma, convocato con l'Italia Under 16

C'è anche Giacomo Marconi, attaccante del Parma, nel gruppo di quantatré azzurrini convocati dal tecnico federale Bernardo Corradi per lo stage che la Nazionale Under 16 sosterrà dal 9 al 15 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. L’ultimo impegno ufficiale della squadra risale a febbraio 2020 in occasione del Torneo UEFA di Antalya. Dunque gli Azzurrini sono pronti a riprendere la preparazione in vista degli impegni della prossima stagione. Questi ragazzi, tutti classe 2005 (uno solo, l’attaccante dell’Udinese Simone Pafundi è del 2006) sono i calciatori che il prossimo anno passeranno a far parte dell’Under 17. La squadra si radunerà mercoledì entro le ore 18 e il giorno dopo scenderà in campo per una doppia seduta di allenamento, programma che proseguirà fino a martedì 15 quando l’allenamento del mattino chiuderà il raduno.

Elenco dei convocati

Portieri: Bianchi Mattia (Atalanta), Magro Federico (Lazio), Raimondi Paolo (Inter), Turi Claudio (Napoli);

Difensori: Aidoo Mike (Chievo Verona), Casali Michele (Milan), Chiarodia Fabio (Werder Bremen), Domanico Saverio (Juventus), Elia Mirko (Fiorentina), Parlato Claudio (Sassuolo), Malaspina Mattia (Milan),

Meloni Michele (Atalanta), Milani Alessandro (Lazio), Piantedosi Alessio (Milan), Saiani Filippo (Spal), Serra Nicolò (Torino), Stabile Giacomo (Inter), Stante Francesco (Inter);

Centrocampisti: Ciammaglichella Aaron (Torino), Coati Andrea (Atalanta), Crasta Mario (Empoli), Di Maggio Luca (Inter), Giubrone Mario (Lazio), Lipani Luca (Genoa), Marazzotti Fabrizio (Roma),

Nazzaro Marco (Lazio), Nuamah Amoko Patrick (Brescia), Onofrietti Vincenzo (Borussia Dortmund), Parravicini Fabio (Spal), Ricordi Tommaso (Inter), Troise Antonio (Lazio);

Attaccanti: Anghelè Lorenzo (Juventus), Benedetti Emanuele (Milan), Bolzan Alessandro (Roma), Carboni Valentin (Inter), Esposito Francesco Pio (Internazionale), Leonardi Simone (Sampdoria), Leone Kevin (Sampdoria), Marconi Giacomo (Parmacalcio 1913), Martins Kevin (Inter), Mazzone Matteo (Wolfsburg), Owusu Enoch (Inter), Pafundi Simone (Udinese).