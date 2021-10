"Giochiam con voi": parte la campagna abbonamenti del Parma

Il Parma Calcio comunica l’apertura della Campagna Abbonamenti 2021/2022 per le proprie partite di campionato allo stadio Ennio Tardini.

La sottoscrizione dei titoli di ingresso stagionali inizierà nel pomeriggio di oggi, martedì 19 ottobre, e si chiuderà domenica 31 ottobre.

LISTINO PREZZI ABBONAMENTO 15 GARE

L’abbonamento 2021/2022 è costituito dalle quindici gare di Serie B che il Parma Calcio disputerà allo stadio Tardini a partire da Parma-Vicenza in programma lunedì 1 novembre.

Questo è il listino prezzi:

Over 65: nati prima del 01/01/1956. Under 18: nati dopo il 01/01/2004. Under 14: nati dopo il 01/01/2008.

In Curva Sud è prevista, in ogni singola partita, la possibilità di un biglietto omaggio per gli Under 14 da ritirare ai botteghini il giorno prima della gara, se accompagnati da un adulto fino al quarto grado di parentela titolare di abbonamento o biglietto.

FIDELITY CARD PARMA CALCIO O TARDINI CARD SUPPORTI INDISPENSABILI PER ABBONARSI

Per sottoscrivere ogni abbonamento, è necessario essere possessoridi una card del Parma Calcio valida. La card é il supporto su cui il titolo di ingresso stagionale viene caricato. Una card ha la durata di cinque anni. Senza una card valida non si può sottoscrivere un abbonamento.

I possessori delle Fidelity Card del Parma Calcio emesse dal 2017possono utilizzare questo supporto.

Chi ha una Fidelity Card del Parma Calcio scaduta, perché comprata nel 2016, deve acquistare la Tardini Card (cliccare qui). La Tardini Card può essere comprata on line (cliccare qui) oppure al Centro Coordinamento Parma Clubs (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, il sabato dalle ore 10 alle ore 13).

Momentaneamente, in attesa della consegna del nuovo supporto, al momento dell’acquisto della Tardini Card verrà rilasciato un documento provvisorio-sostitutivo, che ne svolgerà tutte le funzioni per il suo utilizzo.

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere sul circuito Ticketone on line (cliccare qui) e nei punti vendita fisici di Parma e provincia, che sono i seguenti:

Centro Coordinamento Parma Clubs – Palazzina Maria Luigia stadio Tardini, Piazzale Risorgimento 1-Parma (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, al sabato dalle ore 10 alle ore 13)

Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D-Parma;

Tabaccheria della Rocca, Via Emilio Lepido 1-Parma;

Tabaccheria Panorama, Via Pellico20/A-Parma;

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4-Collecchio;

Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi 68-San Secondo Parmense;

La Dea Bendata, Via XXIV Maggio 28-Fornovo.

IL SEGNAPOSTO

Contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento verrà rilasciato anche il relativo segnaposto personale, che dovrà essere sempre obbligatoriamente esibito nella fase di accesso allo stadio insieme alla card su cui è caricato il titolo stagionale abbinato.

ACQUISTO CON VOUCHER DI RIMBORSO

Anche per l’acquisto dell’abbonamento 2021/2022 sarà possibile utilizzare i voucher di rimborso dell’abbonamento della stagione 2019-2020.

Il voucher potrà essere impiegato anche per l’acquisto di titoli intestati ad altre persone, svolgendo l’operazione on line dall’account Ticketone del titolare del voucher.

Per l’acquisto on line con il voucher va inserito nella schermata della pagina di Ticketone il codice indicato sul voucher.

Se, invece, si compra l’abbonamento in un punto vendita Ticketone, é necessario presentarsi con il voucher.