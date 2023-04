Gioco, corsa e testa: Parma da gran finale

Il rendimento delle ultime quattro giornate del Parma è da alta classifica. Da un lato aumenta le speranze per un playoff da protagonista, dall'altro accresce i rimpianti per aver tardato nel fare sul serio. Ma la classifica è lì, sostiene il sogno del presidente Kyle Krause che è ancora quello di arrivare in Serie A. Il Parma in questo finale di stagione si è guadagnato un posto nell'Antipurgatorio dantesco, lavora per traghettarsi allo step successivo e affrontarlo nelle migliori condizioni possibili. Che vorrebbe dire quarto posto. La posizione attualmente occupata dal Südtirol dista due punti. La strada non è in discesa, la vittoria sul Cagliari in rimonta - con tanto di sorpasso in classifica - ha rinforzato la convinzione del Parma che crede più che mai nella rimonta ma da sola non basta.