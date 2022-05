Giro d'Italia: al via da Parma la 12esima tappa

Sono 204 i km da affrontare per i ciclisti nella 12esima tappa del 105esimo Giro d'Italia che partirà da Parma stamattina, intorno alle 11:50. Oggi, giovedì 19 maggio, la tappa appenninica sarà impegnativa, visto che il percorso prevede strade che costantemente comprendono pendenze molto dolci lungo la valle del Taro fino ai piedi del Passo del Bocco, salita di bassa difficoltà che immette in Liguria.

Il ritrovo di partenza a Parma è fissato in Piazza della Pace con apertura del foglio firma alle 10.30 con i bus delle squadre trovano spazio in viale Paolo Toschi. La partenza è fissata per le 11.50 poi la carovana inizierà questa nuova avventura rosa. Si toccheranno i territori di Collecchio, Fornovo Val di Taro, Solignano, Berceto, Ostia Parmense, Borgo Val di Taro, dove ci sarà il traguardo volante. Poi la carovana prenderà la via della provincia di Genova, lasciando la scia rosa nel parmense.