GP del Bahrain, Grosjean illeso grazie alla cellula Dallara

Nel corso del primo giro del Gp del Bahrain dopo la partenza c'è stato un incidente con la Haas di Grosjean che è andata a sbattere contro le barriere e sembra sia andata in fiamme. Grosjean viene accompagnato all'ambulanza mentre zoppica ma in buone condizioni. Bandiera rossa e gara sospesa con i piloti che sono rientrati ai box.

Il pilota della Haas Romain Grosjean è stato portato in ospedale con l'elicottero per accertamenti, dopo l'incidente ha riportato delle bruciature a mani e caviglie e si sospetta delle fratture alle costole. "Ha qualche piccola incrinatura, ma è cosciente e sta bene, se c'è altro lo scopriranno in ospedale. Quando vedi un episodio così c'è poco da dire, solo speranza, solo quello pensi in quel momento. Abbiamo visto solo che è saltato fuori dalla macchina e in quel momento c'era solo da ringraziare il medico della Fifa e i marshal per quanto hanno fatto", ha detto il team pincipal della Haas Günther Steiner.

Nell'impatto la Haas si è spezzata in due ma la cellula costruita dalla Dallara ha resistito, salvando la vita al pilota.