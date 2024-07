Hernani, l'abbraccio con Pecchia e l'ipotesi rinnovo

Si sono intravisti sprazzi di Parma, sabato, in Belgio. Nonostante Fabio Pecchia fosse privo di Bernabé, Man e Mihaila, con Osorio a godersi gli ultimi scampoli di vacanze dopo la Coppa America, il nuovo gruppo ha risposto agli stimoli. Per adesso, il Parma ha cercato di mettere in pratica movimenti e schemi provati al Mutti Training Center di Collecchio in questi 15 giorni di ritiro. I ragazzi di don Fabio hanno mostrato voglia e personalità, contro una squadra sicuramente più avanti nella preparazione. Chiaramente resta un cantiere aperto, per almeno due motivi: mancano ancora dei titolari e pure qualche rinforzo che l'Area Tecnica sta trattando. Ad esempio, quell'esterno offensivo che servirebbe a Pecchia per completare il reparto permettendo a Benek di guarire con calma dopo l'operazione alla cartilagine della caviglia sinistra. Con i (pochi) ritocchi di mercato, questa squadra aumenterà la qualità. Almeno è questo il pensiero dei vertici dell'Area Sport del Parma che, per ora, si gode un Hernani in formato Serie A. Il brasiliano c'era nell'ultimo Parma che ha recitato mestamente su palcoscenici importanti, si è ripreso di fatto quello che gli è stato tolto con un anno di ritardo e si prepara a essere il leader della mediana di Pecchia anche per l'anno che verrà.

L'allenatore di Lenola gli sta chiedendo di sdoppiarsi in questa fase di preparazione: un po' trequartista, dove sfrutta la sua fisicità e la sua capacità di calciare da fuori e vedere il gioco. In fase di non possesso fa quasi la seconda punta e va a disturbare il portatore di palla avversario nella prima fase di impostazione. Un po' largo a sinistra, dove può far valere la sua forza e i suoi muscoli nello strappo. Per Pecchia, Hernani si sdoppia. Sabato contro l'Anversa è stato dentro la partita risultando decisivo: assist per il pari di Partipilo, dove ha messo in mostra le sue qualità di interdittore, gol splendido con un bolide da fuori che si è insaccato sotto all'incrocio dei pali. Don Fabio vorrebbe farne il perno della mediana, ma intorno al brasiliano c'è parecchio movimento: oltre al Corinthians, che gli fa una corte spietata da gennaio, avrebbero chiesto informazioni anche International e San Paolo in Brasile. In Italia, invece, si sono mosse Cagliari e Venezia. Ma la volontà di Azevedo sarebbe quella di continuare ancora con la maglia del Parma, visto che ha in mano un anno di contratto che si rinnoverà automaticamente fino al 2026 nel caso raggiungesse il 60% delle presenze. Ma non è escluso che, tra qualche settimana, il suo entourage si siederà al tavolo con l'Area Tecnica del Parma per provare a capire in che direzione andare. L'idea può essere quella di allungare il contratto, indipendentemente dall'opzione già esistente per il futuro. Hernani è convinto che Parma possa essere la sua isola felice ancora per un po'. E lo ha detto a Pecchia in quell'abbraccio dove c'era praticamente tutta l'intesa tra il tecnico e il suo centrocampista, motore del nuovo Parma.