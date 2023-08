Hernani torna a casa: "Parma, meriti di più"

È stato voluto fortemente da Fabio Pecchia, che ora se lo gode. Nell'estate del Parma ci sono stati pochi stravolgimenti, serviva giusto qualche ritocco secondo l'area tecnica. E nei pensieri dell'allenatore, Hernani ha sempre occupato un posto importante. Il centrocampista brasiliano è tornato dal prestito alla Reggina, ha rinnovato l'accordo con il club ed è pronto a rituffarsi nel mondo Parma dal quale - parole sue - sembra non essersi mai allontanato. "Io sono stato due anni fuori ma non mi sembra di aver mai lasciato questo Club, i ragazzi mi hanno accolto subito bene. Qui sto molto bene - ha spiegato in conferenza stampa - insieme a tutta la mia famiglia. La città e il Club mi hanno aperto le porte del calcio europeo dopo la Russia. Sono stati due anni con dei bei momenti, altri meno, ma molto intensi. Sono tornato con tanta voglia di fare bene, di aiutare i miei compagni, seguire quello che dice il mister per costruire un futuro bello per il Parma, perché lo merita. E’ una squadra forte, c’è un gruppo unito e con tanta voglia". Nel precampionato Hernani è sembrato un calciatore chiave nello scacchiere di Fabio Pecchia sin dalle prime battute. Ma il brasiliano non si sente un titolare. "Nella vita ho imparato che ci sono delle gerarchie e delle scelte che vanno rispettato. Io ho pensato sempre a lavorare. Il Parma ha fatto tutti gli sforzi per riportarmi qui, mi ha fatto il rinnovo e penso a questo per ripartire. Lo farò con la mia esperienza e darò una mano a tutti".

FERALPI - "Ho visto la partita a casa contro il Torino con attenzione: la Serie B è tosta, dobbiamo essere concentrati contro tutti gli avversari. Non ci sono squadre deboli, la Feralpisalò è appena stata promossa in Serie B e ha perso contro il Toro nei 5 minuti finali. Dovremo fare attenzione, abbiamo grande rispetto per loro".

PECCHIA - "Il mister è un grande allenatore, lavora con passione. Tante cose che facciamo in allenamento vengono automatiche in partita, la squadra lo segue. La strada è giusta. È stato decisivo sin dalla prima chiamata: io ero pronto. Anche i direttori sono stati bravi a sistemare il contratto, mi hanno accontentato. Questo fa piacere, rappresenta un incentivo in più per lavorare ancora meglio".

LA SQUADRA - "Estévez? Con lui sembra che giochiamo insieme da anni, è uno esperto che capisce bene il calcio. Come Sohm e Bernabé che sono ragazzi di tantissima qualità. Io ho girato un po’ di più, sto cercando di portare la mia esperienza e quello che ho raccolto in Russia e in Francia. Sono più grande di loro e sto cercando di portare qualsiasi cosa possa migliorare la squadra: voglio imparare da loro, per aiutare il Parma con gol e assist come chiede il mister. Ho già parlato con lui che è sempre chiaro in quello che dice. Ci sono delle gerarchie, dovremo essere pronti sia che si giochi a 2 o a 3, l’importante è essere preparati. Io rigorista? I rigori sono una mia caratteristica mia, sono pronto per tirarli anche qui ma rispetteremo quello che decide il mister".

CAMPIONATO - "È un torneo tosto e difficile, è particolare. A volte vince 3-4 partite di fila, poi le cose non girano bene. Dovremo fare attenzione quest’anno, dovremo essere concentrati, in ogni partita dobbiamo ragionare. Non sono le stesse squadre, si cambiano tanti giocatori. In A è diverso, c’è più continuità".

TIFOSI - "A loro chiedo di stare sempre uniti, sempre insieme. Questa piazza merita di meglio, ho vissuto due anni qui e ho visto delle partite belle con lo stadio pieno. E questa gente merita il meglio possibile. Partita dopo partita costruiamo questo obiettivo, i tifosi vengano a sostenerci per vedere quello che avremo preparato durante la settimana".