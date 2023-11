I colloqui con Pecchia, i gol in contropiede e le esultanze: Bonny è un altro

Centosessanta giorni fa si è infranto il suo sogno: quello di entrare nella storia dalla porta principale. E con lui, quella notte del 3 giugno aveva pianto tutta la Parma sportiva. Al Tardini contro il Cagliari la porta si è chiusa sul volto di Ange-Yoan Bonny mentre lui stava correndo felice. Gli è sbattuta in faccia appena dopo il gol, annullato da Orsato perché il pallone non aveva oltrepassato completamente la linea di porta. Questione di millimetri, quelli che poi hanno separato il Parma dalla Serie A e, quindi, Bonny dalla gloria. Ma il francesone di Aubervilliers, banlieue parigina dove la vita devi guadagnartela ogni giorno, non si è abbattuto. Si è scrollato di dosso la delusione come fa chi sa di avere il tempo di andare ad azzannare di nuovo quello che gli è stato tolto.

Quella gloria, adesso, se la sta prendendo piano piano. A colpi di numeri e di gol. Ma dietro la sua crescita esponenziale ci sono tanti segreti. Uno di questi si chiama Fabio Pecchia, praticamente un secondo padre per Ange-Yoan che quello vero non l'ha mai conosciuto. Nella sua vita, il riferimento è la madre, sempre presente in ogni tappa. Dagli studi allo sport, dalla scuola al pallone che poi è diventato un lavoro. Vive in Francia, con la sorella e spesso vede il figlio che lotta con la maglia del Parma anche per farsi largo in Under21. Concorrenza altissima, alla corte di Herny c'è gente che vale già parecchi milioni. Per Bonny, forse, non è ancora tempo, anche se Ange-Yoan ci spera sempre. A oggi, però, la sua crescita è una di quelle che fa felici anche i dirigenti del Parma, non solo i tifosi. Dietro questo cammino spinge forte Fabio Pecchia, dicevamo. L'allenatore lo sta aiutando a limare i difetti dei suoi vent'anni. E il lavoro fatto sul ragazzo si vede a occhio nudo. Basta andare un po' a ritroso nel tempo, per esempio quando Bonny è arrivato a Parma, per intercettarne i cambiamenti. Quando Massimiliano Notari, allora capo scout, lo aveva tirato su dal sottobosco della Ligue2, Chateaurox per la precisione, Bonny aveva solo 17 anni. Ma il primo a crederci, da allora in avanti, fu proprio il dirigente ex Monaco che ha sempre visto in lui potenzialità da campione.

Non era facile: quanti talenti si perdono per strada rimanendo dei rimpianti per sempre? Per ora, Bonny non fa parte della lunga lista. Grazie soprattutto a Pecchia che, puntualmente, lo chiama da parte: ci parla spesso, il mister, gli dà suggerimenti nel chiuso del suo ufficio su come e dove crescere, su cosa fare in campo e, soprattutto, cosa non fare fuori. Prima lo ha responsabilizzato dandogli una maglia da titolare, poi lo ha indottrinato per bene, pretendendo da lui dinamismo, potenza e partecipazione al gioco. Gli ha chiesto di essere più cattivo sotto porta, invitandolo a gestire le forze nelle rincorse all'indietro e sapienza quando va al pressing. In una gioco come quello di Pecchia puntato su riconquista veloce e verticalizzazione, la gestione delle forze fisiche e mentali è fondamentale. Così Bonny, con tutta questa serie di accorgimenti, è diventato decisivo. Lo è sia quando segna che quando non segna. Perché le gare in cui è entrato nel tabellino sono due, ma quelle in cui è stato fondamentale per la squadra molte di più. I gol li ha segnati entrambi su contropiede diretto; soltanto Miguel de la Fuente (tre), Mohamed Salah (tre) e Akor Adams (quattro) hanno fatto meglio del 20enne del Parma da questa situazione di gioco nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni in corso. Numeri importanti per Bonny che domenica ha dedicato il gol alla nutrizionista del Parma, Costanza Gavioli, mimando assieme al compagno Bernabé la preparazione del piatto. La dieta, importantissima nella vita dei calciatori di oggi, Bonny la segue in maniera pedissequa. Nella partita contro il Lecco, scenderà in campo per la 50ª partita in Serie B. E centosessanta giorni dopo, Bonny sembra un altro.