"I rinnovi di Man e Mihaila? Stiamo parlando dei loro stipendi"

La volontà è quella di proseguire insieme, almeno a sentire le parti in causa. Dennis Man, Valentin Mihaila e il Parma vorrebbero andare oltre questa storica promozione e suggellare la vittoria del campionato con il rinnovo dei loro contratti - in scadenza entrambi nel giugno 2025 -. Durante i festeggiamenti, i calciatori rumeni si sono lasciati andare, dando appuntamento ai tifosi all'anno prossimo. La Serie A porta anche la loro firma, Man e Mihaila l'hanno solo assaggiata per mezza stagione, la prima di Krause conclusa con una retrocessione fragorosa. Vorrebbero cancellare quel ricordo, dimostrando a tutti che la musica è cambiata totalmente e che, tre stagioni fa, sono lontanissime. Giovanni Becali permettendo. L'agente rumeno ha spiegato a Fanatik Superliga che ancora non è tempo di rinnovo: "La società ci invita - spiega il procuratore - io chiedo: se arrivano dove abbiamo stabilito trattiamo. Se dicono di no (all'offerta ndc) allora dico che siamo ancora in tempo. Vogliono anche andare in vacanza per qualche giorno, poi dopo l'Europeo ci sarà un'altra pausa. Ci organizzeremo, così da poter firmare in qualsiasi momento.

Per adesso c'è un'altra partita da giocare, ma il Parma ha già raggiunto l'obiettivo. Ho avuto due incontri con il Club, probabilmente ne avrò altri. Magari rispetteranno la naturale scadenza del contratto: tra 7 mesi sia Man che Mihaila saranno entrambi liberi di poter andare dove vogliono. Non c’è fretta, io, Dennis e Valentin abbiamo una calma esemplare. Sono andato all'Atletico Madrid: aspettiamo perché non è un problema. Il Dortmund gioca in Champions League, non si sa se attiveranno l'opzione per Sancho. Lo hanno venduto per 80 milioni e qualcosa e il Dortmund non può darne più di 40. Sancho gioca a destra e a sinistra e Dennis gioca solo a destra. Ci sono state discussioni, niente di più. Le principali discussioni con il Parma riguardano i futuri stipendi di Mihaila e Man".