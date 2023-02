I tifosi a Krause: "Presidente, dove sei?"

All'inizio del secondo tempo della partita Parma-Pisa, dalla Curva Nord spunta uno striscione indirizzato al presidente Kyle Krause. "President? Company? Where are you?". Krause in realtà è sempre presente, in contatto costante con i suoi dirigenti di tutte le aree, sta seguendo dall'Iowa l'iter per il progetto definitivo dello stadio Tardini. La presentazione in comune è attesa a breve ma i tifosi invocano la sua presenza.