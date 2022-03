Iachini cerca i gol: Simy e Pandev, tocca a voi

Beppe Iachini cerca di alimentare la speranza playoff attraverso i gol di Pandev e Simy. Potrebbero essere loro a partire titolari nella sfida contro il Cosenza, affamato di punti e ancora in tempo per sognare la mission impossible di raggiungere una salvezza complicata. Il club ha chiamato a raccolta i tifosi, volendo puntare sul fattore campo per provare a sorprendere un Parma ancora incerottato, che difficilmente riavrà Buffon in porta.

Il capitano crociato ha lavorato a parte, evidentemente la forte contusione rimediata nella partita contro la Reggina di inizio marzo si sta rivelando più problematica del previsto. Con in mezzo la pausa per le nazionali, Gigi non è riuscito a recuperare pienamente la forma e sabato potrebbe lasciare il posto ancora al giovane portiere Martin Turk. Lo sloveno, reduce dal doppio clean sheet in Nazionale, ha subito solo un gol nelle ultime tre partite e si è confermato affidabile e sicuro tra i pali. Sulle scelte di formazione peseranno chiaramente le condizioni dei nazionali, rientrati a Collecchio tutti più o meno in buona salute. Balogh, impegnato nell'ultima partita contro il compagno Benedyczak nella sfida tra Ungheria e Polonia Under21, potrebbe prendere posto a destra, con Delprato a sinistra dove c'è anche Lautaro Valenti, l'unico della rosa a non essere stato valutato sul campo da Iachini. Quando il tecnico è subentrato a Maresca, Valenti era già infortunato. Il suo recupero fisico è passato anche attraverso gli impegni con la Primavera, adesso potrebbe toccare a lui che dal 2 ottobre non mette piede in campo.

Al netto dei problemi, Beppe ha possibilità di scelta in difesa: ci sarebbe anche Circati, reduce da una buonissima partita contro il Lecce e da un'ottima parentesi in Nazionale Under20. A centrocampo i dubbi più grandi sono sugli esterni. Felix Correia sembra essere in vantaggio su Rispoli per un posto sulla corsia di destra, mentre dall'altro lato il dubbio riguarda Man e Coulibaly. Il romeno è favorito, ma bisogna calcolare il fatto che è di ritorno dal tour europeo delle Nazionali. Davanti Iachini ha una scelta parecchio ampia. Con Tutino che scalpita e Simy che ha voglia di riscattarsi, il tecnico si riserverà la scelta fino alla fine. Pandev ha recuperato la forma migliore, potrebbe esserci bisogno di lui da subito nel tentativo di scardinare la difesa del Cosenza. Lui e Simy sembrano essere i favoriti per partire dall'inizio, in una gara che bisogna vincere a tutti i costi.