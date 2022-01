Iachini, priorità al centrocampo: Cassata nel mirino

Alla ripresa degli allenamenti, fissata per oggi pomeriggio, Beppe Iachini rischia seriamente di trovarsi senza nessun volto nuovo in rosa. Poco male, il tecnico del Parma a fine anno aveva espresso l’esigenza di avere almeno qualche nuovo elemento da subito, per inserirlo e guidarlo in questo nuovo cammino, ma alla fine si accontenterà di lavorare con quello che ha in attesa che i prossimi giorni possano regalargli i rinforzi chiesti. La priorità per il tecnico del Parma è quella di avere necessariamente - così disse nell’ultima conferenza stampa - un centrocampista. E un terzino sinistro. Nella finestra di gennaio, soprattutto davanti, molto si deciderà negli ultimi giorni, in seguito a quello che resta degli ‘esuberi’ della Serie A. Come spesso accade, sono diverse le squadre che devono ‘aggiustare’ qualcosa, sia in Serie A che in Serie B, il Parma è tra queste, essendosi accorto tardi di aver condotto in estate una campagna trasferimento che ha relegato la squadra al 13esimo posto e costretto l’area tecnica a sacrificare sull’altare dei risultati Enzo Maresca. Progetto fallito in partenza, verrebbe da dire, ma il tempo a disposizione per Iachini di correggere il tiro rimettendo la macchina in carreggiata c’è. Si ha l’impressione, e anche Iachini ce l’ha, che questa squadra con qualche ritocco possa candidarsi seriamente alla lotta per la promozione.

Per questo Beppe ha dettato la linea, individuando i ruoli chiave nei quali si aspetta un pronto intervento da parte della società. Un giocatore in mediana (forse due, dato che si cerca un’alternativa a Schiattarella) e un terzino sinistro. Per la prima c’è l’ipotesi di schierare anche Adrian Bernabé nel ruolo di play, l’altra pista potrebbe portare a Mato Jajalo, che ha lavorato già in passato con Iachini. Sta vedendo poco il campo fino a qui, con l’Udinese l’ex Palermo ha giocato solamente 8 volte. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere un profilo giusto per il gioco di Beppe. Altro nome in lista è quello di Francesco Cassata del Genoa, che Iachini voleva già alla Fiorentina l’anno scorso, avendo lavorato con lui al Sassuolo. Siamo solo all’inizio di un viaggio in cui il Parma deve ricostruire. E assemblare una squadra degna di questo nome, per poter combattere con le prime della classe.