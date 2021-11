Il Cus scala le vette per i bimbi della montagna: al via il progetto “Corniglio sport”

Corniglio sarà apripista, ma la meta è abbracciare l’intero Appennino. Lo sport targato Cus Parma approda tra le vette del Parmense, obiettivo: offrire ai bimbi e alle loro famiglie un ricco carnet di attività, con tanto di doposcuola e coinvolgendo nella “squadra” anche i comuni, cuori pulsanti delle comunità. Addio alle trasferte di 30 km per poter portare il figlioletto ad allenarsi, saranno gli istruttori qualificati rossoneri ad accorciare le distanze. .

Corniglio in sport - L’iniziativa nasce dall’esigenza della comunità di vivere lo sport, nonostante la distanza dalla città e dai servizi sportivi, che le grandi realtà offrono. Il progetto è rivolto in primis ai bimbi della materna e della scuola primaria, ma anche ai genitori. A questo si aggiunge il servizio extra di doposcuola, un importante supporto alle famiglie del territorio.

Le attività verranno svolte nelle strutture comunali durante la stagione invernale, ma il desiderio è quello di organizzare la proposta estiva nei gioielli di Corniglio: il Parco Nazionale Tosco – Emiliano e il Parco dei Cento Laghi. Il corso di “Baby sport”, per i bambini dai 3 ai 5 anni, è l’occasione per questi piccoli esploratori di conoscere il mondo con il loro corpo, prenderne consapevolezza e avvicinarsi allo sport attraverso esperienze motorie coinvolgenti, il tutto basato sul gioco.

Per i ragazzi della scuola primaria invece via a minivolley e minibasket: lezioni che non sono solo mirate all’apprendimento di discipline sportive, ma anche di aggregazione e socializzazione. Per gli adulti un’ora di cross circuit, attività svolta a corpo libero, praticabile da chi si vuole avvicinare all’attività motoria e chi è già allenato.