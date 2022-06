Il grande tennis sbarca a Parma: le star della racchetta al President

Per una settimana i riflettori del mondo del tennis saranno accesi su Parma. Sui campi del Tennis Club President di Montechiarugolo infatti si disputerà, dal 12 al 19 giugno 2022, l’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

I motivi di interesse saranno numerosi, e il livello di quella che a tutti gli effetti è la seconda manifestazione più importante d’Italia dopo gli Internazionali BNL del Foro Italico (€ 134.920 di montepremi) si preannuncia stellare. Nove tennisti tra i primi cento al mondo: nei piani alti di un’entry list degna di un ATP 250 si parlerà quasi esclusivamente spagnolo, con la presenza, tra i primi dieci tennisti del seeding, di quattro argentini, tre spagnoli e un boliviano. Il capofila sarà il solido atleta di Rosario Federico Coria (numero 54 al mondo), noto sia per un rendimento costante ad altissimi livelli che per la fratellanza con il celeberrimo Guillermo, icona degli anni 2000 e protagonista di epiche sfide con Rafael Nadal. Accanto a Coria sbarcheranno a Parma gli argentini Federico Delbonis (numero 65 al mondo) e Thomas Martin Etcheverry (numero 88 al mondo). La Spagna risponde con Carlos Taberner (85), Roberto Carballes Baena (89) e Pablo Andujar (98), quest’ultimo vittorioso in carriera di ben quattro titoli del circuito maggiore; ma attenzione al quarto elemento per classifica dell’armata iberica, Bernabe Zapata Miralles, che appena una settimana fa ha incantato al Roland Garros, partendo dalle qualificazioni e issandosi fino agli ottavi di finale in virtù degli scalpi di Taylor Fritz e John Isner. Tenterà di spezzare l’egemonia latina il numero 2 del seeding, il serbo Dusan Lajovic: attualmente numero 64 del ranking ATP, il talentuoso compagno di Davis di Novak Djokovic è il tennista straniero con il best ranking migliore del lotto (è stato numero 23 al mondo) e possiede i mezzi tecnici per sparigliare le carte contro gli avversari più solidi.

Gli italiani sulla carta partono dalle zone meno nobili dell’entry list, ma tutto ciò ha un significato piuttosto relativo. Il grande pubblico spera nell’exploit di Marco Cecchinato, avendo ancora negli occhi la clamorosa impresa del 2018 al Roland Garros, dove raggiunse le semifinali battendo il numero 1 al mondo Djokovic. Nel frattempo il siciliano ha attraversato molti alti e bassi e, uscito dalle prime cento posizioni della classifica mondiale, si presenta al President con la speranza di ritrovare il feeling di un tempo. Se Cecchinato non sta vivendo il suo momento migliore, sono in ripida ascesa le quotazioni di Flavio Cobolli (154 al mondo) e Franco Agamenone (156 al mondo), divisi da nove anni di differenza ma accumunati dalla migliore stagione, almeno per il momento, della loro carriera, costellata da brillanti apparizioni a Roma e a Parigi. I tifosi italiani tuttavia hanno ancora qualche giorno e le wild card concesse dagli organizzatori per sperare in altre frecce da scagliare.

Il via domenica 12 giugno con le qualificazioni. Da lunedì 13 inizieranno i tabelloni principali di singolare e di doppio, che culmineranno domenica 19 giugno con la finale del singolare. I biglietti e gli abbonamenti per accedere ai campi del Tennis Club President di Montechiarugolo sono in vendita sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket. A livello mediatico il torneo avrà una copertura capillare su alcuni tra i media nazionali più seguiti, come SKY Sport, che darà ampio spazio alla manifestazione dal 17 al 19 giugno, la Gazzetta dello Sport e Radio Bruno, media partner ufficiali dell’evento.

Nel pomeriggio del 17 giugno Francesca Schiavone, Special Guest dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, reduce dalla meravigliosa vittoria di doppio del Women’s Legends del Roland Garros, nonché una delle tenniste più vincenti della storia del tennis italiano, sarà protagonista in alcuni momenti con ragazzi e pubblico, attraverso attività di intrattenimento, esibizione con i partner ed un talk show con la Regione Emilia-Romagna.