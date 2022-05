Il Lorient pressa per avere Cobbaut

Anche senza brillare, Elias Cobbaut ha rappresentato una delle note più positive della stagione del Parma. Il belga, con 35 presenze, 2 gol e 3 assist, ha saltato solo due partite ed è stato una colonna per i crociati, sia con Maresca in panchina che con l'approdo di Iachini. Il difensore è in prestito dall'Anderlecht, ha convinto il club di Krause che stava valutando il riscatto in queste settimane per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Cobbaut ha il contratto in scadenza con l'Anderlecht nel 2024 e nelle ultime ore si registra un forte interesse del Lorient per il difensore belga. La Ligue1 è un campionato che piace a Cobbaut, che aspetta notizie dal suo entourage.