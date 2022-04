Il mago Bernabé strega pure il Sassuolo

Non si è ancora scatenata l'asta per don Adrìan, ma l'impressione è che gli occhi di diverse squadre siano addosso al talento di Barcellona. Un'altra gara totale, mercoledi contro il Como, ha suscitato l'interesse del Sassuolo, squadra da sempre attenta ai giovani. Bernabé ha impressionato gli uomini mercato neroverdi, capaci negli anni di realizzare colpi importanti a livello di giovani campioni. Maxime Lopez è l'ultimo in ordine di tempo, Carnevali ha da sempre l'occhio vigile sui profili che rispondono ai canoni di qualità e sostenibilità di costi.

Bernabé rientra sicuramente nei canoni del Sassuolo, classico calciatore con grande tecnica e ottima visione di gioco, diamante grezzo da lavorare in una delle palestre più virtuose del calcio italiano. Anche contro il Como, oltre la sua seconda doppietta, Bernabé ha giocato una partita superlativa. Impreziosita da una traversa, da 42 passaggi positivi e 8 duelli vinti. Molto valido anche in interdizione, Bernabé è diventato imprescindibile per la rincorsa di un sogno che si chiama playoff.