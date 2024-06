Il padre di Mihaila: "Valentin vuole rinnovare con il Parma"

"Ha ancora un anno di contratto con il Parma. Di cosa vogliamo parlare? Il signor Becali, il signor Giovanni, deve sedersi e trattare, vedere se il contratto viene prolungato". In casa crociata tiene banco la situazione legata ai rinnovi di Dennis Man e Valentin Mihaila. Per sbloccare la situazione nei giorni scorsi, Roel Vaeyens ha raggiunto Giovanni Becali in Germania. Il Managing Director Sport del Parma si è seduto con l'agente dei due rumeni per provare ad assottigliare la distanza che c'è tra quanto chiede Becali e quanto è disposto a offrire il Parma che ha già preparato una bozza di contratto per entrambi con scadenza al 2027 più sostanziare ritocco alla parte economica.

Intanto dal ritiro della Nazionale rumena giungono segnali positivi per il Parma e li lancia direttamente Marian Mihaila, il padre del giocatore. Vorrebbe che suo figlio rimanesse al Parma e, secondo le informazioni diffuse da digisport.ro, avrebbe chiesto a Giovanni Becali di trovare un accordo con i dirigenti crociati. "Io per primo vorrei che continuasse in Serie A, in Italia. Il Parma è una squadra di grande tradizione. Non ho sentito parlare di altre offerte. Tutti al Parma hanno trattato davvero molto bene sia Valentin che Dennis (Man, ndc). Sono entrambi innamorati del Club, sono apprezzati. Sono stati aiutati quando hanno attraversato un momento difficile", ha detto durante la trasmissione "Liga Digi Sport".