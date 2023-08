Il Parma aspetta i gol di Čolak

Il Parma aspetta Antonio ?olak. Il croato non può essere ancora al 100% ma le due panchine ufficiali dopo l'infortunio di inizio agosto contro il Sassuolo, quelle contro il Bari in Coppa Italia e la Feralpisalò alla prima di campionato, lo avranno sicuramente aiutato a respirare il clima positivo che oggi circola intorno alla squadra. L'attaccante ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo e si propone dunque per l'esordio stagionale davanti al suo pubblico. Un anno fa, ?olak mise in buca la palla dell'1-0 per i Rangers nella sfida contro il Kilmarnock nella seconda giornata del campionato scozzese. Fabio Pecchia lo sta aspettando, lo pensa già come ago della sua bilancia, consapevole che in diverse partite il numero nove di peso servirà per far respirare la squadra e tenere lontana dalla propria metà campo la palla.

Il Parma che sta nascendo deve poter contare sul centravanti giramondo che nelle ultime cinque stagioni ha cambiato maglia sei volte, giocando in cinque nazioni diverse. Per migliorare il gioco della squadra e l'efficacia sotto porta, Pecchia proverà ad avvicinare il croato il più possibile all'area avversaria, potendo contare sui rifornimenti che proverranno dall'esterno, oltre alle imbeccate centrali. ?olak sa giocare anche spalle alla porta, la sua abilità potrebbe favorire gli inserimenti dei tre che giocheranno alle sue spalle, quando sarà pronto. La sua fisicità e la sua bravura nel gioco di sponda dovrebbe trasformarsi in pane per i denti di gente come Bernabé e Benek, che puntano dritti verso gli undici metri avversari.

Il Parma confida nella sua vena realizzativa: 11 gol nelle prime 15 partite l'anno scorso in Scottish Premiership, con ben 4 doppiette che avevano portato i Rangers a quota 32 punti. Nell'ultima parte della stagione, causa la ripresa post infortunio, ?olak aveva perso la sua efficacia negli ultimi trenta metri. Il croato adesso sta lavorando sodo per riprendere la forma migliore. Che raggiungerà - magari - in attesa del derby con la Reggiana. Un appuntamento segnato con il circoletto rosso nel calendario di ogni tifoso del Parma. E pure in quello di TonyGol, che spera magari di regalarsi uno scampolo di partita contro il Cittadella, già sabato, davanti ai suoi nuovi tifosi che lo aspettano.