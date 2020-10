Il Parma batte un altro colpo: ecco Cyprien, lo manda Vieira

Il Parma è scatenato: e Wylan Cyprien, centrocampista centrale del Nizza e valutato intorno ai 15 milioni, è arrivato in città. Pescato dalla Ligue 2, portato a Nizza per 5 milioni di euro, il francese ha fatto la trafila delle nazionali giovanili, si ispira a Kanté e conosce l'Italia per mezzo di Balotelli, con il quale ha giocato in Francia. Il Parma ha sistemato così il reparto mediano, ma l’arrivo di Cyprien dal Nizza non esclude quello di Sohm. Negli ultimi giorni di mercato il Parma accelera.

