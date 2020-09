Il Parma ci prova: chiesta l’apertura del Tardini per 1000 tifosi

Il Parma ci prova: il club ha chiesto l’apertura del Tardini per favorire l’ingresso a un migliaio di tifosi per assistere all’amichevole contro l’Empoli, in programma domenica alle 17:30. In occasione della prima uscita al Tardini, Liverani e i suoi ragazzi potrebbero contare sull’apporto dei propri sostenitori. A breve la risposta.

In Emilia Romagna può tornare il pubblico allo stadio per gli eventi sportivi. Lo ha deciso il presidente della Regione Stefano Bonaccini, con una ordinanza che ha dato il via libera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La Regione, con un’Ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, vara nuove linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi all’interno di impianti dedicati”, si legge in una nota. “Fino a 1000 spettatori per gli eventi sportivi all’aperto e massimo 200 per quelli indoor, distanziamento e posti assegnati, deroghe concedibili in caso di eventi singoli di interesse nazionale e internazionale che si svolgano in impianti di consistenti dimensioni, oltre al pieno rispetto di tutte le ormai canoniche misure di sicurezza”.