Il Parma corre e vede il futuro con Pecchia: verso il rinnovo del contratto

Parma-Venezia di venerdì prossimo alle 20:30 dirà come finirà la regular season dei crociati, entrata nel vivo nel rispetto di tutte le 'scadenze' indicate da Fabio Pecchia. In uno slancio di onestà, l'allenatore del Parma ha indicato i playoff come una 'magrissima consolazione' nel pre partita con la Spal. Forse, in cuor suo, sentiva di poter fare meglio cavalcando l'onda del blasone del Parma. Ma la cosa positiva per lui è che il suo lavoro ha attecchito. Tanto che sarà il punto fermo per l'anno prossimo e, probabilmente, per il futuro. Perché in caso di promozione in Serie A, il suo contratto con scadenza al 30 giugno del 2024 verrà allungato minimo di un altra stagione. In generale, a Krause e al mondo Parma piace la metodologia di lavoro di Fabio Pecchia, la sua gestione del gruppo e il relazionarsi con i tanti giovani della rosa, cresciuti per mano sua. A fine stagione probabilmente le parti si incontreranno per provare a intavolare un discorso volto al futuro.

Intanto l'allenatore accresce il suo fatturato di giornata in giornata e certifica il miglioramento che questa rosa ha avuto (nei singoli, prima d'ogni cosa) durante la stagione. Il Parma che fu prima di Maresca e poi di Iachini ha terminato con 49 punti e un dodicesimo posto in classifica. Questo è già a 57 (+8 rispetto all'anno scorso) ed è quinto a pari punti con il Cagliari (rispetto al quale è avanti negli scontri diretti). A una giornata dal termine può incrementare punteggio e posizione se batte il Venezia in casa e il Südtirol non vince contro il Modena. Guardarsi dentro e capire se si potesse fare di più (dopo lo slancio d'onestà di Pecchia) è un esercizio che per ora viene rimandato a giugno. Di sicuro il suo Parma è cresciuto di parecchio: non solo in termini di classifica, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le prestazioni dei calciatori. La squadra è pressoché rimasta intatta rispetto all'anno scorso per questo gran parte del merito di questa piccola cavalcata è del tecnico di Formia. Che ha restituito a un gruppo 'informe' di giocatori un'identità tecnica e tattica, scritta nei numeri di Benedyczak (mai così prolifico in carriera), di Camara (decisivo come carta da giocarsi a partita in corso) e persino di Sohm (risorsa preziosa ma che fino a tre partite fa era rimasto nel suo involucro di 'oggetto misterioso'). Anche a lui, come a tanti altri, Pecchia ha cambiato il chip. Adesso il Parma è diventata una squadra che corre e con giocatori che sanno quello che devono fare: negli ultimi 42 giorni ha vinto cinque delle sette partite disputate, non perde dal 18 marzo e si è rimessa in piedi grazie a una striscia positiva mai così lunga nell'era Krause. È cresciuto il rendimento in trasferta e in casa, prestazioni convincenti e convinte. Forse la squadra sente meno la responsabilità di fare la partita, curando di più l'aspetto relativo all'atteggiamento da tenere di fronte a qualunque tipo di avversario. Non aspetta sulla trequarti, ma cerca di andare a prendere gli altri per non farli entrare nelle zone delicate del campo. Non ha paura di sporcarsi e andare al lancio lungo (Chichizola pronti via aveva pescato Man a Ferrara), lotta per vincere i duelli e quando li perde è lì che prova a recuperare palla per andare in verticale. Certo, quello che è stato fino a un mese e mezzo fa non si può dimenticare di colpo, ma Pecchia aveva fissato delle date: in viaggio sull'altalena fino alla fine, poi si scende, ci si mette in cerchio e si tira una riga per capire dove si è arrivati. Per ora ai playoff: saranno pure 'una magrissima consolazione' ma fino a sette partite fa non erano scontati.