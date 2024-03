Il Parma di Pecchia diventa modello per Del Piero e compagni

Dopo ventotto giornate è in testa al campionato cadetto, con sei punti di vantaggio sulla seconda in classifica: il Parma guidato da Fabio Pecchia è la prima forza in Serie B e, per studiare in prima persona le metodologie di lavoro dello staff tecnico gialloblù, da ieri gli allievi del Master UEFA Pro sono a Collecchio, nel quartier generale del club emiliano, ospiti della società ducale.

Accompagnati dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti Mario Beretta e Ferretto Ferretti, per due giorni i corsisti hanno potuto vedere dal vivo le sedute di allenamento del Parma e si sono potuti confrontare in aula con Pecchia e con il suo staff tecnico.

“Ricordo ancora - ha commentato Fabio Pecchia rivolgendosi agli allievi del Master - quando ero al vostro posto e ho accettato volentieri questo incontro, perché ritengo che sia molto importante per gli allievi avere questo genere di confronti”. Proprio Pecchia, nel suo palmarés personale, può anche vantare una Panchina d’argento ottenuta dal Settore Tecnico per la stagione 2021/2022, quando aveva condotto la Cremonese alla promozione in Serie A. Se ieri pomeriggio era stato l’allenatore emiliano a vestire i panni del docente, questo pomeriggio sarà il preparatore atletico dei ducali, Marco Antonio Ferrone, a tenere una lezione agli allievi della scuola di Coverciano.

Il corso. Il corso UEFA Pro, il cosiddetto ‘Master’, rappresenta il massimo livello di formazione per un allenatore. Le lezioni durano una stagione calcistica, da settembre a giugno, e durante l’anno il programma didattico prevede diversi stage presso club italiani o stranieri. Questo al Parma è il secondo stage che gli allievi hanno potuto svolgere, dopo quello di metà febbraio in terra inglese, al Brighton di De Zerbi.

Gli allievi. Sono molti i nomi noti del calcio italiano – e non solo – che sono stati ammessi a seguire il cosiddetto ‘Master’ per allenatori, a cominciare dal campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero. Nella classe presenti anche il vicecampione d’Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come – solo per citarne alcuni – Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin (quest’ultimo è stato campione d’Europa nel 2003 con la Nazionale Under 19). Nella classe anche il tecnico della Nazionale femminile Under 17, Jacopo Leandri, e Matteo Cioffi, docente di Psicologia del Settore Tecnico.

Per aver scelto di valutare il lavoro promosso dal Club e dall'allenatore Fabio Pecchia con il suo staff, come già avvenuto in Serie A sotto la guida di Roberto D'Aversa, il Parma Calcio intende ringraziare la FIGC per due giorni di confronto e di grande interesse. 'Siamo felici di aver ospitato il corso UEFA Pro - ha sottolineato il Team Manager del Club, Alessio Cracolici -, il nostro Club ha messo a disposizione tutte le proprie strutture affinché l'organizzazione sia stata all'altezza dell'evento'. Il Managing Director Sport, Roel Vaeyens, insieme al Managing Director Corporate, Luca Martines, e al Direttore Sportivo gialloblu, Mauro Pederzoli, hanno aperto la sessione dei corsisti, portando i saluti e la visione del Club, oltre ad introdurre tutti gli ambiti manageriali, sportivi e non.

L'elenco completo dei corsisti

Ignazio Abate, Ibrahim Ba, Dagoberto Carbone, Matteo Cioffi, Gianluca Colavitto, Mirko Cudini, Alessandro Del Piero, Andrea Dossena, Tonda Mateo Eckert, Giacomo Lazzini, Jacopo Leandri, Cristian Daniel Ledesma, Simone Padoin, Marco Parolo, Giampiero Pinzi, Mirko Savini, Giuseppe Scurto, Vlado Smit, Sergio Spalla e Guglielmo Stendardo.