Il Parma è arrivato a Pinzolo: bagno di folla per Gigi e soci

Il Parma è arrivato a Pinzolo per la seconda parte di ritiro. In Trentino, la squadra di Pecchia rimarrà fino a giovedì prossimo. Sabato è in programma l'amichevole contro la Feralpisalò, mentre venerdì mattina Buffon e compgani sosterranno solo una seduta di allenamento al mattino. Quella pomeridiana è stata annullata. C'è da valutare le condizioni di Elias Cobbaut, partito con la squadra nonostante la distorsione al ginocchio che si è procurato in Val di Pejo, Dennis Man e Gigi Buffon che da quando si è unito alla squadra ha proseguito il lavoro personalizzato alternando palestra alle terapie.