Il Parma è cambiato: adesso sa aspettare e colpire

Cosa vuoi dire a questo Parma? Terza vittoria nelle ultime cinque partite, dieci punti conquistati su quindici disponibili e un vantaggio di quattro lunghezze sul nono posto. La squadra di Pecchia da ieri è un po' più sicura di partecipare ai playoff e, perché no, di giocarsela con tutte le armi che ha a disposizione per la Serie A. Sogna una rimonta importante, il Parma che, dopo la seconda vittoria consecutiva (non succedeva da 25 partite), vede più vicini avversari come Cagliari (47), Reggina (48), Südtirol (52). I crociati accorciano la classifica, si permettono di rinunciare a Charpentier e Mihaila o lasciare in panchina Inglese e Man per oltre un'ora sapendo che arriveranno giorni migliori anche per loro, dato che ci sono ancora sei occasioni per chiamarli in causa nella sola regular season. Pecchia alla fine esulta con il suo secondo, Antonio Porta, corre in campo ad abbracciare i suoi ragazzi che stanno mettendo del sale su una coda di campionato in cui si rischiava di cadere nell'anonimato, visto come ci si era arrivati. E invece, il Parma si sta facendo spazio (a fatica) tra le grandi, ricordando che è essa stessa una grande. Ha cambiato atteggiamento e ha imparato a interpretare il campionato in maniera concreta, rinunciando all'estetica e applicando il principio della pratica.

Meno palloni orizzontali, più verticalità. Attesa o pressing, a seconda dello sviluppo del gioco avversario, recupero e ricerca della profondità. Gli ultimi Parma sembrano programmati per essere così. Pecchia quasi non cerca più neanche di partire con il piede sull'acceleratore per il blitz. Aspetta e spesso si adatta all'avversario perché conosce la forza dei suoi ragazzi e le loro qualità, si appoggia sull'errore e sul recupero e va di infilata. Adesso ottimizza: tre tiri in porta, un gol. Una grande occasione capitalizzata al 100%. Che il Parma stia cambiando è scritto nei numeri: nella partita di Cittadella, Pecchia ha lasciato il pallino del gioco agli avversari, preferendo difendersi con ordine senza rischiare praticamente mai. Il primo tiro nello specchio della squadra di Gorini arriva al minuto 88. È una spizzata di Pavan controllata da Chichizola che non entra nemmeno nell'elenco delle grandi occasioni: a questa voce per i veneti c'è uno zero grande come una casa. Ordine difensivo, disciplina e cinismo. Questo Parma ha saputo pungere nel momento peggiore della sua partita, mentre il Cittadella reclamava per un calcio di rigore che il Var avrebbe assegnato se non avesse visto prima il fallo su Vazquez. A proposito di Franco: anche ieri è stato decisivo con una carezza al pallone con la quale ha mandato Camara in porta (assist numero sei in stagione per el Mudo) a stappare la partita. Poi ordinaria amministrazione e qualche altro tentativo - in ripartenza - per chiudere il discorso. E pazienza se il possesso se l'è aggiudicato Gorini (52,6% contro il 47,4%). Conta il risultato e il Parma l'ha capito, sia contro il Palermo che contro il Cittadella. Adesso deve dare seguito al nuovo ciclo, mettendo nel mirino il Modena. È un derby, le motivazioni saranno altissime e Pecchia sente già il profumo di occasione storica. Potrebbe essere il primo dei cinque allenatori nell'era Krause a centrare tre vittorie consecutive. Mai nessuno è riuscito nell'impresa.