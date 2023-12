Il Parma è in vacanza: da Courmayeur a New York, dove sono i crocati

Il Parma è in vacanza e Collecchio è vuota. I campioni d'inverno si sono dati appuntamento a giovedì, 4 gennaio, per riprendere la preparazione. Prima gara del nuovo anno con l'Ascoli, al Tardini. Appuntamento fissato per sabato, 14 gennaio, alle 16:15. Intanto, Fabio Pecchia e i suoi hanno mollato gli ormeggi per una settimana. C'è chi ha deciso di rimanere in famiglia, chi - soprattutto tra i più giovani del gruppo - di passare qualche giorno all'estero. I sudamericani, per esempio, sono tornati a casa: Chichizola, Estevez e Lautaro Valenti hanno scelto di rimpatriare. Argentina per tutti. Osorio è in Portogallo. Il difensore non ha perso tempo, però: in una InstaStory si vede come Yordan si dedichi all'allenamento, con una serie di ripetute vista mare. Intanto il portiere ha riabbracciato qualche vecchio compagno: sempre indossando i guanti. Ansaldi è rincasato: Madrid, famiglia e figli. Svago, in attesa di riprendere il lavoro al Mutti Training Center. Anche Botond Balogh ha scelto la famiglia: il difensore è tornato in Ungheria.

Drissa Camara è in Senegal, per trascorrere qualche giorno di vacanza, mentre Adrian Benedyczak è rimasto in Italia. A proposito di Benek: proseguono i contatti per trovare l'intesa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. L'idolo del Tardini, Adrian Bernabé, ha deciso di passare il capodanno a Londra con Begic. Dennis Man, l'uomo del momento in casa Parma, è tornato in Romania. Un po' di riposo prima di rientrare e dispensare magie in una Serie B che, arrivati a questo punto, gli sta stretta. Anche Alessandro Circati ha scelto l'Inghilterra. Londra, con la sua fidanzata. Fidanzate, mogli, famiglie: gli ingredienti per il ristoro sono semplici. Gabriel Charpentier ha scelto di passare il Natale con i suoi cari a Parigi. Sono volati oltreoceano Simon Sohm e Antonio Colak. New York per entrambi. Dalle InstaStories del croato svetta la Statua della Libertà, con tanto di giro al Bronx e una visita ai memoriali eretti in onore delle vittime degli attentati sui luoghi dove sorgeva il complesso del World Trade Center, al National September 11 Memorial & Museum. Anthony Partipilo ha scelto la neve di Courmayeur. Il direttore dell'Area Prestiti, Alessandro Lucarelli, ha optato per il sole e il mare della Repubblica Dominicana con moglie e figli. Sole anche per Di Chiara, volato a Dubai e immortalato con lo chef turco Salt Bae. In attesa di rientrare a Collecchio, il Parma va in vacanza da primo in classifica.