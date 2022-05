Il Parma ha scelto Pecchia: offerto un biennale, atteso a breve il sì

Il Parma è vicinissimo a Fabio Pecchia. Sono stati positivi i contatti tra le parti nella giornata di oggi, l'accelerata decisiva è arrivata dal direttore dell'Area Tecnica Javier Ribalta che ha messo sul tavolo una proposta contrattuale convincente. Un biennale che l'ex allenatore della Cremonese avrebbe approvato, avvicinandosi sensibilmente ad accettare la panchina crociata per le prossime due stagioni. Pecchia avrebbe ricevuto anche ampie garanzie sull'allestimento di una squadra che punti a vincere, per tornare già quest'anno in Serie A, dopo il fallimento di questa stagione. Missione non semplice, dato che la Serie B è piena di squadre forti che hanno alzato di parecchio il livello dopo la retrocessione di club come Cagliari, Genoa e Venezia.

Fabio Pecchia aveva salutato, in maniera abbastanza sorprendente, la Cremonese qualche giorno fa. Attraverso una lettera, si era congedato sottolineando come la società di Arvedi non lo avesse ostacolato nel tentativo di intraprendere una nuova tappa professionale. Che probabilmente, salvo complicazioni dell'ultimo momento, lo vedrà sulla panchina crociata. I primi contatti tra le parti si registrano poco più di una settimana fa, il Parma oggi sembra aver virato in maniera decisa su Pecchia e spera di chiudere definitivamente entro le prossime ore.