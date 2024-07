Il Parma parte con una sconfitta: a Lugano perde 3-1

Prima partita stagionale per il Parma, sconfitto per 3-1 dal Lugano allo stadio Cornaredo. Senza i nazionali Man, Mihaila, Bernabé e Osorio, oltre all’infortunato Di Chiara, la partita per la squadra di Pecchia parte subito in salita: apre le marcature un rigore di Aliseda dopo 2 minuti, sul quale Chichizola non può fare nulla. Il raddoppio al 15’ con un tiro a giro di Cimignani. Nel secondo tempo, dopo un palo di Grgic, arriva la terza rete di Mahou che sfrutta un cross dalla destra e colpisce al volo. Il Parma, appesantito dalla preparazione, non sembra essere in partita. Nel finale (84’) un altro palo colpito da Dos Santos scuote gli uomini di Pecchia che, al 90', trovano il gol della bandiera con Anthony Partipilo. La prossima amichevole della pre-season si giocherà sabato 20 luglio (ore 18:30) contro l’Anversa.

A fine gara, il commento di Simon Sohm: "Abbiamo iniziato una settimana fa, ora ci dobbiamo allenare di più. E’ la prima partita della stagione, dobbiamo sicuramente migliorare. Abbiamo comunque lavorato, siamo una squadra molto giovane ma forte. Siamo tornati in Serie A e vogliamo fare una buona stagione. L’anno scorso abbiamo giocato molto bene e vogliamo continuare a fare questo. L’obiettivo della squadra è restare in A, facendolo con un calcio vero e fatto bene. Il Lugano? Sono forti, giocheranno contro il Fenerbahce, e vedo che il loro gioco è molto buono. Il mio obiettivo? Tatticamente e fisicamente sono pronto, dopo 4 stagioni. Quando sono arrivato a Parma ero molto giovane, ora mi sento pronto per giocare le mie carte in A. Il mio ruolo? E’ importante aiutare la squadra e gioco dove vuole il mister. La Nazionale? E’ un obiettivo per me, voglio fare una buona stagione per me stesso e per la squadra. E magari questo può aiutarmi a tornare in Nazionale”.