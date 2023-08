Il Parma passeggia sul Bari: tre gol e tanti motivi per sorridere

Inizia con una vittoria la nuova stagione del Parma. I crociati passeggiano su un Bari in cantiere battendolo per 3-0 a domicilio. Galletti eliminati al termine del match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Partita senza storia al San Nicola, dove la squadra di Pecchia, che ha ancora qualcosa da sistemare e aspetta rinforzi dal mercato, ha impiegato meno di una decina di minuti per sbloccare il punteggio con Benedyczack, raddoppiando poco dopo la mezz'ora con un gol di Bonny, trascinatore e autentica rivelazione di questa primissima parte di stagione.

Il Bari di Mignani, orfano di Cheddira per motivi di mercato, ha fatto grande fatica sia ad orchestrare una manovra efficace, sia a contenere l'esuberanza fisica del Parma che nella ripresa ha realizzato anche il terzo gol con una giocata da applausi di Dennis Man.

Punteggio giusto per i valori espressi in campo: a fine partita dagli spalti, dove nonostante il periodo di vacanza si sono radunati oltre 12mila tifosi, è piovuto anche qualche fischio per il Bari. Solo applausi dai 125 tifosi del Parma che, a meno di una settimana dall'inizio del campionato (il 20 agosto in casa contro la Feralpisalò) sembra già competitiva per dare l'assalto alla Serie A.