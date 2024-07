Il Parma pensa a Lovato per la difesa

Blindate le fasce con i rinnovi dei contratti di Dennis Man (ormai prossimo alla firma) e Valentin Mihaila, il Parma cerca una soluzione in difesa. Il profilo di Matteo Lovato è sul taccuino dell'allenatore crociato da un po'. A Fabio Pecchia servirebbe almeno un difensore centrale in più perché, come dice il ds Pederzoli, sarà pure a posto numericamente ma è sempre meglio non rischiare dato che Osorio tornerà dalla Coppa America e salterà - di fatto - i primi giorni di preparazione e Valenti è reduce da un anno di stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Ci sarebbe Alessandro Circati in rampa di lancio, ma a don Fabio non dispiacerebbe avere a disposizione un uomo in più con il quale alzare il livello della rosa. Meglio, nei pensieri del tecnico, se italiano e conosce le difficoltà della Serie A. Lovato potrebbe corrispondere a questo identikit: giovane (classe 2000) come piace a Krause e forte. Con il Torino ha disputato 13 partite da gennaio a fine campionato, non sarà riscattato e tornerà alla Salernitana ma non certo per rimanere. La situazione poco chiara dal punto di vista societario aiuterebbe anche un eventuale trasferimento, visto che il patron Iervolino ha già fatto intendere di voler andare verso un ridimensionamento ed è disposto a lasciare il timone a un eventuale acquirente. Pecchia aspetta news dal mercato.