Il Parma pensa al colpo Vlahovic

Una squadra rivoluzionata, la forza dei giovani per sostenere l'esperienza del blocco che ha sorretto in questi anni il Parma. Kyle Krause sta dando forma alle sue idee, attraverso il braccio armato Marcello Carli e il punto di riferimento della parmigianità Alessandro Lucarelli. L'ultima idea del Parma, che ha messo a posto ogni reparto, è quella di dare un seguito alla trattativa imbastita ormai da tempo che porterebbe a Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina in uscita. Iachini spinge per avere Milik, il serbo partirebbe in prestito. E arriverebbe a Parma solo se uscisse Roberto Inglese, che ha estimatori a Torino e a Genova. Carli proverà con Commisso a intavolare i discorsi. Tempo permettendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.