Il Parma si consola con Zanimacchia: Oosterwolde è ufficialmente del Fenerbahçe

Dopo il pomeriggio da incubo, culminato con la contestazione che ha preso di mira il presidente Krause dopo l'ottava sconfitta in stagione incassata a Cosenza, il Parma prova a guardare avanti e lo fa grazie al mercato. Luca Zanimacchia è ormai un calciatore crociato: è arrivato il via libera che lo porterà alla corte di Pecchia dopo la gara contro l’Inter e già nelle prossime ore il calciatore è atteso a Parma per le visite mediche di rito e la firma sui contratti. Zanimacchia arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatt e sarà a disposizione di dell'allenatore che avrebbe potuto averlo già dall'inizio del campionato se solo non avesse voluto misurarsi con la Serie A che si era guadagnato proprio con la Cremonese l'anno scorso. Sul fronte uscite si registra il passaggio ufficiale di Jayden Oosterwolde al Fenerbahçe. Il giocatore olandese domenica sarà in Turchia, atteso per 'iter delle visite mediche e per la successiva firma sul contratto quinquennale che lo legherà al suo nuovo club. Si tratta di un'operazione importante per il Parma che, dopo averlo riscattato dal Twente a giugno per 3 milioni di euro, lo ha rivenduto a 7 più bonus con i quali si arriva agli 8 richiesti inizialmente, oltre al 20% che incasserà su una futura rivendita.