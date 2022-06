Il Parma si muove per l'attacco: sondato Forte del Benevento

Il Parma si muove sul mercato in maniera silenziosa. E bussa alle porte del Benevento per Francesco Forte. L'attaccante, già nei desideri di Fabio Pecchia ai tempi della Cremonese, è in cima alla lista del tecnico che ha già parlato con il calciatore, disposto al trasferimento. Resta da convincere il Benevento, che per strapparlo proprio ai grigiorossi a gennaio aveva messo sul piatto 1,5 milioni di euro.

In 18 presenze, Forte ha messo a segno sette gol con la maglia delle Streghe, tanti sono bastati per indurre Fabio Caserta, allenatore dei sanniti, a dichiararlo incedibile e a indicarlo come punto fermo dal quale ripartire per tentare l'assalto alla Serie A. Ma il Parma vorrebbe provare a strapparlo a una diretta concorrente che ha già detto no a un'ipotesi di scambio di cartellini. In parecchi, da Valenti a Sohm e Brugman, non rientrano nei piani di Pecchia che vorrebbe lavorare con una rosa più snella e in parte definita per l'inizio del ritiro, ma il Benevento ha già fatto sapere che a meno di clamorose offerte, Forte difficilmente si muoverà. Krause non intende sborsare tanti soldi per un giocatore che va sulla trentina, ma che per Pecchia rappresenta una garanzia.